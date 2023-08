Novavax presenta studi sul vaccino unico contro influenza e Covid

Al Congresso Mondiale sui vaccini, Novavax ha presentato i dati relativi al booster COVID-19 e al candidato vaccino combinato COVID-influenza

In occasione del World Vaccine Congress di Washington, Novavax, società con sede nel Maryland, ha presentato i dati relativi al booster COVID-19 e al candidato vaccino combinato COVID-influenza. Le azioni Novavax sono salite del 12% dopo la presentazione.

In uno studio, una dose di richiamo del vaccino a nanoparticelle proteiche dell’azienda, chiamato Nuvaxovid (approvato negli Stati Uniti con un’autorizzazione per uso d’emergenza), ha suscitato risposte immunitarie potenziate contro le nuove varianti del virus SARS-CoV-2, tra cui Omicron BA.1, BA.4 e BA.5, nel sangue degli individui vaccinati. Le risposte immunitarie misurate erano paragonabili a tre dosi totali di vaccini a RNA messaggero (mRNA) approvati.

Lo scopo dello studio era quello di raccogliere “dati davvero rilevanti per capire a che punto siamo con la pandemia oggi, rispetto a due anni fa”, ha dichiarato a BioSpace Lisa Dunkle, vicepresidente dello sviluppo clinico e responsabile medico globale di Novavax.

Il ceppo COVID-19 predominante che circola oggi è la sottovariante Omicron XBB.1.5, che attualmente rappresenta il 90% dei nuovi casi negli Stati Uniti, secondo il CDC.

Dunkle ha detto che mentre i vaccini e i richiami esistenti sono stati efficaci contro i precedenti ceppi Omicron, XBB.1.5 è diverso.

“Ha alcune mutazioni molto significative nel sito di legame del recettore, che rendono più difficile per gli anticorpi neutralizzare il virus. Solo quando siamo arrivati all’XBB 1.5 le cose hanno cominciato a precipitare e, sfortunatamente, è successo a tutti i vaccini [attualmente in commercio]”. Il booster di Novavax non è stato testato contro l’XBB.1.5.

L’FDA sta attualmente lavorando per determinare i ceppi target raccomandati per i vaccini COVID-19 di nuova generazione. Dunkle ha dichiarato di aspettarsi una decisione in merito entro la fine di maggio o l’inizio di giugno.

Anche se un vaccino aggiornato sarebbe idealmente mirato alla variante che circola in autunno, ciò potrebbe non essere realistico.

“Non credo ci sia modo di ottenere un vaccino così specifico per il ceppo… con l’attuale variante in circolazione, dato l’attuale tasso di mutazione del SARS-CoV-2”, ha dichiarato a BioSpace Scott Roberts, professore assistente di malattie infettive e direttore medico della prevenzione delle infezioni a Yale.

Ma, ha aggiunto, i booster bivalenti esistenti che hanno come bersaglio sia il ceppo originale COVID-19 che l’Omicron BA.5 hanno generato anticorpi neutralizzanti contro l’XBB.1.5. “La speranza è che il ceppo COVID-19 sia neutralizzante.

“La speranza è che ci sia una protezione incrociata tale da garantire l’efficacia del vaccino contro le malattie gravi, l’ospedalizzazione e la morte durante la stagione invernale, e sono ottimista sul fatto che riusciremo a raggiungere questo obiettivo”.

Il dibattito sui richiami

Quando i richiami iniziarono ad essere introdotti, si discusse se fosse ottimale rimanere con il vaccino della serie primaria per il richiamo (approccio omologo) o passare a un vaccino di un’altra azienda (approccio eterologo).

A questo proposito, Novavax ha condotto lo studio 307 che ha misurato le risposte immunogeniche dei soggetti a cui è stato somministrato un richiamo Novavax dopo una serie primaria di Comirnaty di Pfizer, Spikevax di Moderna, Nuvaxovid o il vaccino J&J, con e senza una precedente dose di richiamo. Lo studio ha rilevato che il richiamo di Novavax ha generato una solida immunogenicità in tutti i casi, ma l’efficacia è stata maggiore nella coorte omologa (tutti i Novavax).

Pur sottolineando che questa coorte era piccola, Dunkle ha detto che sembra che gli anticorpi fossero più alti quando Nuvaxovid è stato usato come richiamo omologo.

Novavax ha anche testato l’immunogenicità di persone preparate con tre dosi di vaccino a mRNA e potenziate con il booster originale di Novavax, il suo booster mirato al BA.1 o il suo vaccino bivalente. Lo studio ha rilevato risposte simili, indipendentemente dalla formulazione del vaccino.

Vaccino sperimentale per COVID-Influenza

Vivek Shinde, vicepresidente dello sviluppo clinico e responsabile dei vaccini contro l’influenza e l’RSV per gli adulti di Novavax, ha fornito un aggiornamento sul candidato alla combinazione COVID-influenza (CIC) dell’azienda. La logica delineata nella presentazione di Shinde è piuttosto semplice: affrontare due problemi sanitari importanti con un unico vaccino.

Roberts ha dichiarato di essere d’accordo con questo approccio. “Penso che un vaccino combinato possa solo aumentare la compliance di coloro che intendono sottoporsi a entrambi i vaccini”, ha dichiarato.

Per Roberts, un vaccino combinato dovrebbe innanzitutto essere efficace contro le malattie gravi. I suoi endpoint secondari preferiti sarebbero la prevenzione dell’infezione, la prevenzione della trasmissione ad altri e i dati in vitro che dimostrino la presenza di anticorpi neutralizzanti.

In uno studio di fase I/II, Novavax sta valutando la sicurezza e l’efficacia di varie formulazioni del vaccino CIC. La presentazione di Shinde ha mostrato che gli eventi avversi sono paragonabili a quelli di Nuvaxovid e del vaccino antinfluenzale sperimentale di Novavax, qNIV, da soli.

Shinde ha anche riferito che le formulazioni CIC erano immunogene e inducevano forti risposte funzionali di anticorpi e cellule T CD4+ contro la SARS-CoV-2 e diversi ceppi influenzali.

Novavax utilizzerà questi dati per informare uno studio di conferma della dose di Fase II attualmente in corso. I risultati di questo studio sono attesi in questo mese.