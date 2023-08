Network Marketing: Elena Setzu lancia una sfida da 50.000€

Elena Setzu lancia una sfida da 50.000€ dopo le ennesime illazioni ricevute da parte di alcuni Leader di Aziende di Network Marketing: nessuno Sponsor si è candidato

A Giugno, dopo poche settimane dal lancio del suo nuovo Programma di Affiancamento “Diamond Vendita” dedicato a tutti i Networker che vogliono avere successo con la vendita diretta di prodotti o servizi, sono iniziati subito i primi rumors nell’industria.

A fare scalpore sono stati i risultati record raggiunti in sole 3 settimane dai primi clienti entrati in questo programma, confermando ancora una volta l’azienda di consulenza di Elena Setzu Leader nel settore del Network Marketing.

Tuttavia, insieme a questi rumors, in sordina tanti tra Leader e Sponsor hanno iniziato a mettere i risultati dei suoi clienti, nonostante le oltre 700 testimonianze autentiche presenti sui profili Social di Elena Setzu.

Fomentando l’entusiasmo della prova e del confronto da parte di qualcuno.

Dunque, dopo pochi giorni, Elena pubblica un videomessaggio sui suoi Social lanciando un vero e proprio guanto di sfida da 50.000€.

Ha sfidato qualsiasi Sponsor a prendere un Networker in Stallo o che iniziasse da Zero, e a farlo guadagnare online entro 4-6 mesi più soldi di quanti ne guadagnasse in precedenza, seguendo il metodo presente nel suo nuovo programma ‘Diamond Vendita’.

La sfida si sarebbe dovuta svolgere con Networker in situazioni analoghe tra loro e che lavorassero per la stessa azienda o con un piano marketing simile.

Inoltre per rendere la sfida legale al 100%, Elena ha comunicato che tutto sarebbe stato documentato davanti a un notaio per avere prove tangibili e firmate.

Prima della sfida, avrebbe consegnato al notaio un assegno circolare di 50.000€ scommettendo su sé stessa.

Lo stesso avrebbero dovuto fare anche gli Sponsor sfidanti.

Il vincitore avrebbe intascato entrambi gli assegni, per un totale di 100.000€.

Com’è andata a finire la sfida?

Come racconta Elena: “Nonostante tutti gli haters… Nessuno si è candidato. Zero. In compenso, centinaia di Networker oltre che manifestare scalpore e tempestarci di messaggi privati, hanno prenotato le Call con i nostri Success Manager per entrare in Diamond Vendita”.