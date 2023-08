Nebbia online con il remix di “Texas Ravioli”

Fuori su tutte le piattaforme digitali la nuova versione remix (a cura dei Venus In Disgrace) di “Texas Ravioli”, il singolo di debutto di Nebbia

É su tutte le piattaforme digitali la nuova versione remix (a cura dei Venus In Disgrace) di “Texas Ravioli“, il singolo di debutto di Nebbia che ha anticipato il suo primo disco pubblicato a dicembre in distribuzione Artist First. Nebbia è il nuovo progetto solista di Matteo Bonavitacola, un contenitore fatto di synth, atmosfere anni ‘80 e neon tra i capannoni: l’hanno definita new-wave padana.

SCOPRI IL BRANO:

https://NEBBIAVenusinDisgrace.lnk.to/TexasRavioli

Sei sempre in un ristorante giapponese all you can eat. Stai ancora aspettando una persona che non arriva, ordinando troppe portate. Ma stavolta l’atmosfera è più dark, il beat più cupo. Basterà un raviolo per far ritornare l’allegria? Questa è Texas Ravioli remixata dai Venus in Disgrace.