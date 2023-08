Margot Robbie, la “Barbie” amica degli animali: ha adottato 3 cani

Una “Barbie” amica degli animali: ecco i tre amori di Margot Robbie. L’attrice è sposata dal 2016 col produttore cinematografico Tom Ackerley: non hanno figli, ma hanno adottato 3 cani

Continua a registrare numeri record uno dei film più attesi di questa stagione, Barbie, con un cast stellare: Margot Robbie nel ruolo della celebre bambola di Mattel, e Ryan Gosling in quello dell’immancabile Ken. La pellicola, la cui gestazione è iniziata diversi anni fa, sta facendo parlare di sé. Innanzitutto per i costi: per scene e costumi sfarzosi, oltre che per il compenso degli attori, pare che si sia speso 100 milioni di dollari. E poi perché per realizzare Barbieland a grandezza naturale, il mondo in cui appunto vive Barbie, sono stati usati talmente tanti quintali di vernice di un particolare rosa da esaurirne le scorte: particolare raccontato dalla stessa regista, Greta Gerwig.

Ma evidentemente per Margot Robbie il rosa non era mai abbastanza: Gosling ha rivelato in un’intervista che la collega (anche produttrice del film) aveva istituito durante le riprese del film un ‘pink day‘, un giorno a settimana in cui tutti dovevano indossare qualcosa di rosa. E se non lo facevi dovevi pagare una multa: era la stessa Robbie a riscuoterla, per poi devolvere la cifra a un ente di beneficenza.

Gosling, 43enne, è stato considerato “troppo vecchio” per interpretare Ken. Epica la replica di Robbie: “Tecnicamente Barbie e Ken sono due sessantenni”, visto che la bambola Mattel è nata nel ’59. Ancora più surreale la polemica, sempre su Twitter, in cui è stata coinvolta la stessa Robbie, considerata una delle donne più belle del mondo. E’ tornato fuori un suo scatto di tre anni fa in cui l’attrice ha un trucco molto leggero e Come racconta la Dire ( www.dire.it ), quando l’aspettativa per un film è così alta, è inevitabile che i protagonisti finiscano nell’occhio del ciclone sui social. Per esempio su Twitter. Epica la replica di Robbie: “Tecnicamente Barbie e Ken sono due sessantenni”, visto che la bambola Mattel è nata nel ’59.. E’ tornato fuori un suo scatto di tre anni fa in cui l’attrice ha un trucco molto leggero e c’è chi per questo l’ha definita ‘mid’, ovvero nulla di che

Non c’è bisogno di essere un fan di Margot per riconoscere che l’attrice è tutt’altro che ‘mid’. E Robbie non ha dalla sua parte solo la bellezza: il suo talento l’ha portata a recitare, fra gli altri, nel film di Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”, in “The wolf of Wall Street” con Leonardo Di Caprio e in “Suicide Squad”. E a 33 anni ha già ricevuto tre candidature all’Oscar.

E la vita privata? Robbie è sposata dal 2016 col produttore cinematografico Tom Ackerley: non hanno figli e lei ha detto più volte di non gradire domande sulla questione. In compenso però i due hanno adottato un tenerissimo cagnolino nel 2017, che hanno chiamato Boo Radley (come il protagonista de “Il buio oltre la siepe”, una delle letture preferite dell’attrice che ama moltissimo i libri).

Margot e Tom non si sono fermati: così nel 2018 è arrivata Belle, anche lei adottata, una cucciola di pitbull. Le presentazioni ufficiali del nuovo pet della famiglia sono state affidate stavolta al profilo Instagram di Thomas.

L’attrice ha sempre dichiarato un grande amore per gli animali e, ovviamente, per i suoi in particolare, anche se non ha nascosto che è impegnativo avere a che fare con due quattrozampe. Una “fatica” che evidentemente non l’ha fermata: nel 2020 infatti ha postato su Instagram la foto di un terzo cucciolo, che in pochi minuti ha ottenuto milioni di like. Ma su questo ultimo arrivato non sappiamo molto, anche perché nel frattempo Margot ha cancellato il suo profilo social. Chissà se Barbie avrebbe approvato…