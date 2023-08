Leroy Merlin sceglie byrd per il marketplace italiano

Leroy Merlin sceglie byrd come partner logistico per il mercato italiano. La partnership potenzia l’offerta dei venditori attuali e futuri sul marketplace dell’azienda

Leroy Merlin ha scelto la scaleup tecnologica di logistica e fulfillment per e-commerce byrd come unico partner logistico per i seller del proprio marketplace italiano che in alternativa alla spedizione diretta con corriere vorranno adottare sistemi di fulfillment centralizzati. La partnership potenzierà l’offerta dei venditori attuali e futuri del marketplace di Leroy Merlin, brand del gruppo Adeo, al primo posto nella categoria Home & Furnishings e tra i primi 10 siti di e-commerce nel paese.

“Questa collaborazione consentirà ai venditori che si rivolgono a noi di ridurre i tempi di consegna e contribuire allo sviluppo ulteriore del loro business, grazie alle opzioni Express e Standard delivery – ha commentato Federico Bertero, Marketplace Director di Leroy Merlin – Inoltre, avranno a disposizione un esperto di logistica per risolvere in tempi ottimali le le questioni legate alle spedizioni in ritardo, gli annullamenti degli ordini o altre criticità, aumentando così la soddisfazione del cliente finale, nel totale rispetto degli accordi di servizio del Marketplace”.

Grazie a byrd, i seller del marketplace potranno infatti accedere a un network europeo di centri di distribuzione in 7 Paesi e a una vasta rete di corrieri, in grado di abilitare spedizioni veloci e accessibili in tutta Europa. In Italia byrd offre infatti sistemi di stoccaggio biologico certificati e metodi di consegna con Poste Italiane, GLS e BRT che includono anche il pagamento in contrassegno. La sua tecnologia consente inoltre ai commercianti di monitorare e gestire il proprio inventario e i propri ordini sui diversi marketplace, semplificando così le operazioni di e-commerce e automatizzando la logistica.

“Con byrd i venditori sul marketplace Leroy Merlin potranno beneficiare di tariffe più vantaggiose poiché stabilite in base agli accordi presi con il brand: pagano infatti solo in base allo spazio utilizzato per lo stoccaggio e al volume degli ordini spediti. Di tutto il resto ci occupiamo noi – ha dichiarato Riccardo Marchica, Country Manager byrd per l’Italia – L’integrazione con i nostri sistemi e l’utilizzo del marketplace consentirà a tante aziende B2B che solitamente vendono e spediscono grandi quantità di prodotti di entrare nel mercato dell’e-commerce B2C senza perdere efficienza interna”.

Attiva nella grande distribuzione e specializzata nel miglioramento della casa, Leroy Merlin è presente in in Italia con 52 negozi diffusi in 14 regioni. L’80% dei fornitori è italiano e per i servizi di posa a domicilio si avvale di oltre 1.368 artigiani locali. Il suo marketplace raggiunge in media ogni mese 10.2 milioni di destinatari attivi nell’Unione Europea con 660 venditori attivi e 5 mondi merceologici: mondo bagno, mondo tecnico, mondo decorativo, mondo progetto, mondo giardino ed edilizia.

La partnership tra Leroy Merlin e byrd è inoltre abilitata da Mirakl Connect, azienda globale di tecnologia SaaS che consente alle aziende di rivoluzionare il modo in cui vendono online e che fornisce tecnologia, esperienza ed ecosistema a oltre 350 marketplace e player B2B in più di 40 paesi.

In questo modo, da un lato, i merchant che vendono su Leroy Merlin possono ora scegliere di unirsi al marketplace potenziato da Mirakl in qualità di venditori e gestire tutta la logistica su diversi marketplace e mercati grazie a un solo fulfillment provider, byrd; dall’altro, i clienti attuali di byrd e delle altre aziende possono estendere più facilmente le loro operazioni in altri paesi, canali e mercati; infine, i marketplace europei potrebbero avvalersi di byrd per i propri rivenditori.

“È la soluzione ideale per quelle aziende che desiderano diversificare la propria strategia e-commerce e premere così l’acceleratore sulla strategia omnicanale senza doversi preoccupare degli effetti moltiplicatori che questa scelta ha sugli aspetti legati alla logistica – ha aggiunto Riccardo Marchica.

“byrd è un partner strategico per perseguire la strategia Marketplace, con cui puntiamo ad ampliare la selezione disponibile nei negozi fisici e fornire una scelta più completa al cliente finale”, ha concluso Federico Bertero, Marketplace Director di Leroy Merlin.