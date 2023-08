Johix lancia l’app che semplifica e digitalizza il processo del noleggio, incentiva i mercati “second hand” ed evita gli sprechi

Johix, la startup fondata nel 2019 da Andrea Francalancia che con il proprio servizio Enabling, www.johix.com/it/enabling, abilita le aziende, dalle multinazionali alle PMI, ad entrare nel mercato del noleggio e della “subscription economy”, ha appena lanciato JX, un’app grazie alla quale qualsiasi azienda, che produca beni durevoli, sarà in grado di proporre i propri beni e servizi, con la formula del noleggio operativo.

Siamo abituati all’abbonamento di servizi, molto meno all’abbonamento a prodotti e alla cosiddetta subscription economy o servitization, modello di business che si basa sulla sottoscrizione e dunque sulla ricorsività del consumo di beni e servizi. Sembrano finiti i giorni in cui si rimane bloccati in un servizio a tempo indeterminato: i modelli in abbonamento devono essere flessibili, il cliente vuole poter adeguare l’abbonamento in qualsiasi momento in base alle proprie condizioni, senza che questo diventi un vincolo.

L’idea nasce nel 2019 da Andrea Francalancia che, dopo aver lavorato diversi anni come direttore finanziario, sceglie di lasciare il ruolo da dipendente per dedicarsi al progetto che aveva in mente da tanto: creare un Amazon del noleggio.

“Nasce come primo marketplace italiano per il noleggio con l’intento di innovare un settore fortemente tradizionale. Facendo leva sulle capacità e sulla conoscenza nel mondo del noleggio sviluppata dal team, Johix si propone come primo abilitatore di noleggio, permettendo ai propri partner di introdurre tale formula nella loro proposta commerciale” – afferma Andrea Francalancia, founder della startup.

La Subscription Economy, l’economia dell’abbonamento per incentivare i mercati “second hand” ed evitare gli sprechi

ll modello attuale di produzione e consumo infatti prevede un eccessivo utilizzo di risorse non sostenibile nel lungo periodo. Il cambiamento climatico ed i consumi non sostenibili sono proprio tra le più grandi sfide che la nostra società si trova ad affrontare. In tal senso, le attività di rigenerazione e riparazione e l’incentivazione di mercati “second-hand” contribuiscono all’estensione della vita utile dei beni, evitando gli sprechi.

La piattaforma innovativa in white label che ottimizza il processo del noleggio

Con “JX” le aziende potranno mettere a disposizione della loro rete commerciale una piattaforma in “white-label”, per gestire in modo molto semplice le richieste di noleggio dei propri clienti.

Utilizzare l’app è semplice ed intuitivo. Una volta loggato, per il “Vendor” sarà sufficiente inserire la “descrizione del bene”, il “valore dei beni e dei servizi” richiesti dal cliente, la “durata del noleggio” ed infine i “dati dell’anagrafica del cliente”. Al resto ci pensa l’app, che fornirà istantaneamente l’informativa sulla “finanziabilità del cliente” e proporrà i “preventivi” delle società di noleggio che collaborano con Johix.

All’interno di “JX”, sarà gestito tutto il processo del noleggio: monitoraggio della rete commerciale e delle delibere delle società di noleggio, sottoscrizione digitale del contratto di noleggio, caricamento dei certificati CE e dei “serial numbers”, sottoscrizione digitale del “verbale di consegna”.