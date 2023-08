Gnv ed Enpa uniscono le forze per l’adozione di cani e gatti

GNV (Gruppo MSC) rinnova la partnership con ENPA, per garantire ai cani e ai gatti randagi della Sicilia l’opportunità di avere un futuro migliore

GNV (Gruppo MSC) rinnova la partnership con ENPA, associazione protezionistica italiana dedita alla tutela, al benessere e alla protezione degli animali, con lo scopo di garantire ai cani randagi della Sicilia l’opportunità di avere un futuro migliore. In particolare, la Compagnia ospita gratuitamente a bordo delle proprie navi gli amici a quattro zampe e i volontari dell’associazione che li accompagnano verso la famiglia adottiva o in strutture più idonee per la loro salvaguardia e benessere.

Durante il viaggio, nella tratta Palermo-Genova, avranno la possibilità di alloggiare e pernottare nelle speciali “Cabine Amici a 4 zampe”: un servizio che GNV offre dal 2008 a tutti i propri passeggeri, pensato sulla base delle esigenze degli animali domestici, che offre l’opportunità di viaggiare insieme ai propri animali in spazi attrezzati, muniti di una pavimentazione in linoleum di facile pulizia e un servizio quotidiano di sanificazione. Le navi, inoltre, dispongono di un’area dedicata sul ponte esterno in cui gli animali sono liberi di passeggiare insieme ai propri padroni.

“La nostra Compagnia è stata tra le prime ad offrire a bordo delle proprie navi un servizio dedicato agli animali da compagnia, riservando agli amici a quattro zampe lo stesso grado di cura ed attenzione per il benessere che ha per i propri passeggeri. Ma abbiamo voluto andare anche oltre, mettendo a disposizione le nostre navi per aiutare i cani siciliani a navigare verso un futuro migliore. – afferma Matteo Della Valle, Passengers Sales and Marketing Staff Director di GNV – In ENPA e nei loro volontari abbiamo trovato il partner ideale per dare un contributo concreto intervenendo contro il randagismo e l’abbandono estivo.”

La partnership nasce dall’impegno di ENPA per contrastare i fenomeni di randagismo e maltrattamento di animali e dall’impegno di GNV nel rispettare le esigenze degli amici a quattro zampe offrendo loro un servizio dotato di tutti i comfort. Dal 2016 ad oggi l’accordo tra la Compagnia ed ENPA ha permesso di trasportare gratuitamente diverse centinaia di cani e gatti, adottati da strutture e famiglie del nord Italia, un risultato che sottolinea il ruolo di questa partnership essenziale nel cambiare in modo concreto le vite di tantissimi animali randagi e abbandonati.