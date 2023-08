Nuovo e-book sulle criptovalute dai professionisti di NexumStp e Cryptobooks

Online il nuovo e-book gratuito dedicato alle criptovalute realizzato dalla società di consulenza NexumStp SpA e dalla startup innovativa CryptoBooks

NexumStp ha pubblicato un nuovo e-book gratuito relativo alle criptovalute. Una guida per operare in sicurezza tra opportunità, rischi e nuove regole di un mercato innovativo e in continuo divenire. L’e-book è stato realizzato da NexumStp insieme a Cryptobooks, la startup legata alla società Xbooks LTD nel cui capitale sociale NexumStp è entrata lo scorso novembre.

Cryptobooks è una piattaforma disponibile per la raccolta e la gestione delle informazioni crypto ai fini fiscali che consente di rendicontare in un unico strumento digitale tutte le transazioni, da qualunque fonte. In questo modo la riconciliazione contabile è sempre corretta e in ordine.

La guida, scritta dai professionisti delle due realtà esperti in questo settore, prende in esame gli aspetti generali, quelli fiscali con approfondimenti per imprenditori e per soggetti non imprenditori e diversi ambiti riguardanti le cripto-attività. Un capitolo è dedicato alla soluzione delle criticità della gestione fiscale delle criptovalute.

Gianluca Petricca, partner e cofondatore di NexumStp che ha coordinato il progetto, afferma: “La consulenza sulle criptovalute diventa sempre più importante con l’evoluzione e la crescita di questo mercato che è molto diverso da quello della finanza tradizionale. Per imprenditori e aziende, mettersi in regola è un adempimento necessario. L’e-book, elaborato dai nostri partner esperti in materia, ha proprio l’obiettivo di fornire un orientamento che, insieme all’affiancamento dei consulenti, permetta una gestione efficiente e vantaggiosa in conformità con la normativa fiscale di cui oltre tutto si attende ancora la definizione di alcuni importanti elementi“.

L’e-book può essere scaricato gratuitamente qui: