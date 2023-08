Mercitalia Rail: al via la procedura per 70 nuove locomotive

Al via la procedura di acquisto da parte di Mercitalia Rail, società del Polo Logistica del Gruppo FS, di 70 locomotive destinate al trasporto merci su ferrovia

Al via la procedura di acquisto da parte di Mercitalia Rail, società del Polo Logistica del Gruppo FS, di 70 locomotive destinate al trasporto merci su ferrovia con servizio di full-service manutentivo per 30 anni. È inoltre prevista l’opzione per l’acquisto di ulteriori 30 (trenta) locomotive.

L’attività conferma l’impegno del Gruppo FS e del Polo Logistica per offrire al mercato del trasporto delle merci su ferro mezzi performanti e rinnovati. Nel 2024 entreranno in esercizio nel Polo i 45 nuove locomotive, di cui 20 per il mercato nazionale e 25 destinate ai traffici internazionali. Sempre per i mercati esteri sono stati appena acquistati 115 carri intermodali destinati alla società tedesca TX Logistik.

Entro il 2032, il Polo Logistica potrà vantare una flotta con 400 nuove locomotive e 3.600 carri di ultima generazione e una operazione di revamping su tutta la flotta esistente. Ciò consentirà di abbassare da 30 a 7 anni l’età media dei veicoli.