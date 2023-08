Il network Great Estate compie 25 anni di attività e celebra i risultati con l’uscita di un nuovo prodotto editoriale, il magazine Great Mag, e un progetto in cantiere

Un traguardo importante, che vede il network Great Estate, specializzato in compravendite di proprietà di prestigio in Toscana e Umbria, soffiare sulle sue prime 25 candeline. Venticinque anni di attività, in cui il CEO Stefano Petri è stato traghettatore e innovatore, motivatore e precursore, portando il network a raggiungere risultati eccellenti.

Un gruppo di successo il cui operato ha condotti clienti di primissimo livello, nazionali ed internazionali, ad affidare i propri immobili in vendita o i propri sogni di acquistare la dimora ideale. Da Paolo Bulgari (Presidenti di Bulgari S.p.a.), Leonardo Ferragamo, Rijkman Groenink (ex presidente della ABN AMRO Bank) Duncan Nlederauer (ex presidente della Borsa americana di Wall Street), Tricia Guild (interior designer inglese), Antonio Armellini (Ambasciatore italiano in India), Luca Argentero e Vincenzo Salemme (attori) sono alcune fra le tante figure della finanza, dello spettacolo e dell’imprenditoria che si sono affidate al network Great Estate.

I numeri di Great Estate

Nei 25 anni di esperienza nelle compravendite di proprietà di prestigio sono state compravendute oltre 1.000 proprietà per un totale di oltre 500 milioni di euro di transato.

16 le sedi nazionali, 20 le agenzie internazionali con cui vi è una collaborazione, un team di altri 80 professionisti. Alla fine del 2022 viene presentato Great Stays www.greatstays.it, il nuovo tour operator con cui Great Estate continua la sua espansione assumendo la struttura di un network multibrand. Un piano di sviluppo industriale portato avanti con determinazione e lungimiranza dal CEO, Stefano Petri, che vedrà ulteriori sviluppi nei prossimi anni.

Il metodo delle 4 “V”

Una metodologia vincente, consolidata dall’esperienza, che ha come obiettivo quello di valorizzare al massimo la proprietà partendo dalla corretta indicazione dell’oggettivo valore di mercato, per poi cercare il giusto cliente acquirente, verificando i risultati ottenuti in termini di visibilità. È il metodo delle 4 “V”: Valutazione, Visibilità, Verifica, Vendita.

The Best Price è il software proprietario del network per determinare professionalmente il giusto valore di ogni proprietà ed è il primo passo per arrivare a conseguire il risultato. La congruità dei valori risultanti da The Best Price, sviluppato in collaborazione con tre università italiane, è testata ogni anno dal reparto valutativo Great Estate. Nel periodo 2016-2020 la percentuale di congruità media era del 94,7%. Questo dato è ulteriormente migliorato nel 2022, arrivando a toccare una congruità media del 97,9%.

La formazione Great Estate

Fiore all’occhiello del network Great Estate, la formazione costante è un punto fermo della metodologia di lavoro. L’Academy Great Estate racchiude decenni di esperienza e casistiche volte riguardanti i vari aspetti del settore immobiliare. Il percorso di formazione del network vede anche webinar e corsi in presenza che vanno dagli approfondimenti tecnici con professionisti dell’immobiliare, quali architetti, geometri e home stager professionisti fino alla partecipazione ad eventi nazionali e internazionali con i migliori professionisti del settore.

Nasce Great Mag

Grazie alla costante e puntuale formazione, al metodo Great Estate, alle competenze e ai valori solidi fondanti del network si è giunti ai 25 anni di attività. E per celebrare questo risultato il network annuncia l’uscita di un nuovo prodotto editoriale, il magazine Great Estate.

Great Mag è la nuova rivista edita dal gruppo Great Estate che propone approfondimenti sul lifestyle, la cultura e il territorio di Umbria e Toscana, oltre a diffondere l’identità e la storia del gruppo e delle sue partnership e a far scoprire al lettore le migliori proprietà di prestigio in vendita o in affitto. La rivista, disponibile anche in edizione digitale, è distribuita presso le più prestigiose strutture ricettive, i maggiori studi professionali in Italia e presso le agenzie immobiliari nazionali e internazionali partner Great Estate. Inoltre, è consegnata a una selezionata clientela internazionale e presso le proprietà di Great Stays. Aziende, consulenti e proprietari di immobili di prestigio da valorizzare possono usufruire di vantaggiosi pacchetti di visibilità.

“La prima edizione di Great Mag, unita al processo di rinnovamento della nostra immagine, rappresenta per noi un ulteriore momento di evoluzione, fondamentale per comunicare ciò che abbiamo costruito nel tempo e ciò che rende Great Estate una realtà tra le più importanti nel real estate italiano, da sempre con un respiro internazionale”, spiega la redazione.

L’altra grande novità è la prossima apertura della nuova sede Great Estate nel centro di Perugia, in Piazza IV Novembre. Una sede prestigiosa che vedrà crescere ulteriormente la presenza del network in Umbria, in aggiunta alle sedi dirette di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Orvieto e Spoleto; oltre alle agenzie partner a S. Martino in Colle (Perugia), Baschi e Tuoro, il gruppo sta pianificando la propria espansione anche a Todi e Città di Castello, puntando così a nuovi importanti obiettivi.