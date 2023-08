Francesca Michielin si deve operare: saltano i concerti

Francesca Michielin costretta ad annullare due live: “Devo operarmi”. Saltano le date del 13 agosto a Castellaneta Marina e quella del 29 agosto a San Vito al Tagliamento

Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date“. Inizia così il video di Francesca Michielin che sui social ha avvisato i propri fan dello stop forzato a cui andrà incontro. “Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova“, ha detto la cantante.

Michielin ha spiegato che si tratta di un intervento programmato a breve e che avrà bisogno di qualche giorno per riprendersi. La presentatrice di X Factor dovrebbe tornare live il 9 settembre al Ritmika Festival di Moncalieri, per poi proseguire con il suo tour “L’estate dei cani sciolti”.