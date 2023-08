Eolico: Vestas si aggiudica un ordine da 221 MW in Scozia

Vestas ha ricevuto un ordine fermo da North Kyle Wind Farm Limited, parte di Brockwell Energy Limited, per il parco eolico di North Kyle nell’East Ayrshire, in Scozia

Vestas ha ricevuto un ordine fermo da North Kyle Wind Farm Limited, parte di Brockwell Energy Limited, per il parco eolico di North Kyle nell’East Ayrshire, in Scozia. L’ordine consiste in 49 turbine eoliche V136-4,5 MW e comprende la fornitura, la consegna e la messa in servizio delle turbine. Al termine dell’ordine, Vestas fornirà assistenza alle turbine nell’ambito di un contratto di servizio trentennale di Active Output Management 5000 (AOM 5000), progettato per garantire l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti.

“Siamo entusiasti di collaborare per la prima volta con Brockwell Energy Limited per la realizzazione di uno dei più grandi progetti onshore nel Regno Unito, mentre il mercato si sta focalizando verso il raggiungimento del net zero”, afferma Anna Schlasberg Wachtmeister, vicepresidente delle vendite per l’Europa settentrionale e centrale di Vestas.

“North Kyle è un altro ordine per la turbina V136-4,5 MW e porta Vestas oltre i 4 GW in servizio completo nel Regno Unito e in Irlanda”.

Paul Newman, direttore commerciale di Brockwell Energy Limited, ha commentato:

“Siamo lieti di collaborare con Vestas per il progetto di punta di Brockwell a North Kyle. Non vediamo l’ora di continuare la nostra positiva collaborazione con Vestas durante la costruzione e la fase operativa a lungo termine del progetto”.

“Una volta costruito, il progetto dovrebbe generare una quantità di energia verde sufficiente ad alimentare 163.000 abitazioni e contribuirà in modo significativo all’obiettivo del Regno Unito di ridurre il consumo di energia a zero”.

La consegna delle turbine inizierà nel secondo trimestre del 2024 e la messa in funzione è prevista per il terzo trimestre del 2025.