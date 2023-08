Deloitte lancia il CircularCity Innovation Lab

Deloitte Climate & Sustainability e Officine Innovazione lanciano il CircularCity Innovation Lab, un programma per accelerare soluzioni di economia circolare

L’economia circolare è un’opportunità per le città italiane di ripensare i modelli di produzione e consumo, ma anche servizi e infrastrutture attraverso un approccio innovativo. Dal momento che lo sviluppo circolare è una transizione che richiede di essere sistemica, il nostro Paese deve compiere ulteriori passi in avanti per accrescere il tasso di circolarità, accanto a una consapevolezza sempre più spiccata nei confronti della transizione circolare da parte della collettività.

A questo proposito, Deloitte Climate & Sustainability e Officine Innovazione lanciano il CircularCity Innovation Lab, un programma che ha lo scopo di identificare e accelerare, insieme ad aziende e organizzazioni leader, le soluzioni di start-up e scale-up più promettenti nei settori che possono avere un impatto sulla transizione circolare urbana: quelli inerenti al ciclo dei materiali, alla mobilità, alle risorse e al ciclo dell’acqua.

“Più della metà della popolazione mondiale vive nelle città, con un notevole consumo quotidiano di risorse primarie – commentano Stefano Pareglio e Francesco Iervolino, rispettivamente Presidente di Deloitte Climate & Sustainability e Partner Deloitte Officine Innovazione – Per questo le città possono diventare incubatrici di soluzioni all’avanguardia, accelerando la transizione verso un’economia circolare, attenta all’uso della materia e dell’energia, in grado di coinvolgere l’intera comunità e di guidare il cambiamento. Ciò imporrà di riorientare l’impiego dei capitali e di mobilitare risorse finanziarie pubbliche e private per promuovere e sviluppare iniziative innovative e intersettoriali, come è necessario per una economia e una società davvero sostenibili”.

Ciclo di trasporti e mobilità Il comparto della mobilità condivisa invece è un settore in costante rafforzamento a livello nazionale, con il numero di servizi di mobilità condivisa che è aumentato nell’ultimo anno di oltre il 20%, da 158 a 190. Inoltre, l’Italia con una media di 12 servizi di mobilità condivisa per città è il secondo Paese in Europa dopo la Germania. Ciclo delle risorse Un ostacolo allo sviluppo di un’economia circolare arriva dalla quantità di rifiuti urbani mandati in discarica, essendo uno spreco di risorse e una deviazione dal recupero e dal riciclaggio. Negli ultimi cinque anni tale quantità è calata del 23%, anche se la Commissione europea ha limitato al 10% la quantità di rifiuti solidi che possono essere smaltiti in discarica e questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2035. In Italia nel 2021 il 19% dei rifiuti è stato inviato in discarica, quindi il Paese è ancora al di sopra dell’obiettivo fissato dall’Unione Europea.