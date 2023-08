“Bethany e la bestia” di Jack Meggitt-Phillips è in libreria

Da quando la bestia non c’è più, nella casa a quindici piani di Ebenezer è arrivato il momento di dire addio alle vecchie, cattive abitudini. Bethany non ha dubbi: la prima cosa da fare è “de-bestificare”! Cioè disfarsi di tutti gli orrendi oggetti che la bestia ha vomitato in regalo a Ebenezer negli ultimi 512 anni. E soprattutto, lei e il suo amico devono dimostrare di essere cambiati, dedicandosi a qualche “buonazione”. Già, ma da dove cominciare?Riconquistare la fiducia e la simpatia degli abitanti della città non è affatto facile, specialmente per una regina degli scherzi come Bethany. Nemmeno il volontariato e la festa delle scuse con tanto di panini al muffin maciullato sembrano bastare. Che qualcuno stia facendo di tutto per ostacolare i loro buoni propositi?

Jack Meggitt-Phillips è uno scrittore, un ladro di panini e un guardiano di bestie. Lo si trova spesso acquattato in qualche mansarda con indosso gilet discutibili, intento a lamentarsi della crudeltà della bestia. Vive a Londra ed è stato bandito a vita dall’Isola di Wintloria. Il suo primo romanzo, Bethany e la bestia, è stato un caso editoriale tradotto in trenta lingue, e diventerà presto un film prodotto da Warner Bros.