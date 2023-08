Volo da Napoli a Bordeaux: a dicembre la nuova tratta di Volotea

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, annuncia un’importante novità: dal 20 dicembre il nuovo volo da Napoli a Bordeaux

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, continua a consolidare la sua presenza a Napoli e annuncia un’importante novità: a partire dal prossimo 20 dicembre decollerà da Capodichino il nuovo volo alla volta di Bordeaux. Il collegamento, operato in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica. Con l’annuncio della nuova rotta, salgono a 22 le destinazioni servite dal vettore in partenza dall’aeroporto di Napoli, 14 internazionali e 8 domestiche.

Grazie al nuovo volo, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere comodamente il sud-ovest della Francia per una vacanza alla scoperta di Bordeaux, città famosa in tutto il mondo per i suoi rinomati vigneti. Allo stesso tempo il nuovo collegamento offre a tutti i passeggeri francesi la possibilità di raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, la Campania per visitare Napoli e ammirare il suo ricchissimo patrimonio storico, culturale e non solo.

“Siamo felici di annunciare che dal prossimo inverno il bouquet di destinazioni in partenza da Napoli si arricchisce della nuova rotta alla volta di Bordeaux, città francese frizzante e vivace – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea – Ci auguriamo che, grazie ai nostri voli diretti e ai prezzi concorrenziali, siano davvero numerosi i passeggeri in partenza dal Capodichino che decideranno di raggiungere questa splendida città che ospita eleganti palazzi settecenteschi, inseriti tra i Patrimoni dell’Unesco, oltre a locali alla moda e negozi trendy, testimonianza di una vita culturale e serale sorprendente”.

Per il 2023, saranno disponibili 22 collegamenti da Napoli: 8 in Italia (Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), 3 in Francia (Lourdes, Nantes e Bordeaux – Novità 2023), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).