Secchezza oculare: un aiuto immediato da Isomar Occhi Plus

Le cause dell’occhio secco possono essere molteplici e di natura diversa. Lo smog e le polveri sottili irritano e alterano la lacrimazione, ma anche i fattori ambientali e climatici come umidità oppure una prolungata esposizione al sole causano irritazione. In più anche le allergie stagionali provocano prurito, arrossamento e destabilizzano il film lacrimale. Infine, l’avanzamento dell’età potrebbe essere all’origine di una progressiva atrofizzazione delle ghiandole lacrimali e quindi della sindrome dell’occhio secco.

L’occhio è uno degli organi più sofisticati nel corpo umano, ma è anche uno dei più esposti ad agenti esterni e interni potenzialmente nocivi per la salute. Ogni giorno la vista è soggetta a continui stress che possono causare una serie di problemi, come gli occhi secchi e affaticati. Il trattamento dell’occhio secco non deve semplicemente lenire i sintomi come bruciore e rossore, ma intervenire direttamente sull’origine del problema.

Isomar Occhi Plus sono gocce oculari appositamente studiate per un rapido sollievo in caso di occhi secchi.

Isomar Occhi Plus lenisce la sintomatologia dell’occhio secco donando una idratazione immediata per occhi affaticati a causa di stress che quotidianamente possono mettere a rischio la salute dei nostri occhi: condizioni ambientali poco favorevoli quali esposizione al vento e a raggi solari, polveri, pollini, smog, fumi, permanenza prolungata davanti a schermi e video, uso di lenti a contatto.

Quando utilizzare

Isomar Occhi Plus è indicato per il trattamento dell’occhio secco e, grazie alla sua ricca composizione, dona un rapido sollievo dalle sensazioni di bruciore ed irritazione dalla secchezza oculare.

Isomar Occhi Plus, grazie alla sua innovativa formulazione contribuisce a lenire la sintomatologia dell’occhio secco in 5 azioni:

Osmoprotettivo: grazie all’innovativo Complesso Isoeye Plus®, Isomar Occhi Plus idrata e protegge le cellule ristabilendo l’equilibrio osmotico. Reidratante: l’acqua di mare del Parco Marino delle Cinque Terre stimola un maggiore assorbimento osmotico incrementando i livelli d’idratazione dell’occhio. Lubrificante: Acido Ialuronico (0,25%) e Ipromellosa garantiscono una lubrificazione prolungata.

4-5. Rinfrescante e Lenitivo: completano la formula estratti di Fiordaliso, Calendula, Eufrasia e Cineraria Marittima per lenire l’arrossamento, frequente conseguenza dell’occhio secco.

Come e Per quanto tempo

Instillare 1-2 gocce nell’occhio: l’utilizzo può essere ripetuto fino a 3-4 volte al giorno.

Il flacone può essere richiuso e la soluzione può essere riutilizzata FINO A 6 mesi DALLA PRIMA APERTURA.

Isomar Occhi Plus può essere utilizzato in presenza di qualsiasi tipo di lenti a contatto. Per una maggiore azione lubrificante e lenitiva è consigliabile l’istillazione prima dell’applicazione delle lenti.

Presentazione E PREZZO

Flacone Multidose 10ml.

PAP consigliato: 18,20 €