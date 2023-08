“Che peccato” è la nuova canzone di Adelasia

Online via Factory Flaws in collaborazione con Border Records “Che peccato”, il secondo singolo estratto dal nuovo album di Adelasia, la cui uscita è prevista per l’autunno 2023

Che peccato è un brano pop e fresco che rimane in testa, caratterizzato da un ritmo e una scrittura leggera che Adelasia dedica al fratello – “un tipo strano”.

Adelasia racconta come ha avuto l’idea di Che peccato durante una sessione di scrittura fatta con il suo chitarrista Edoardo: “Eravamo in una casa sul mare, quell’aria ci ha ispirati e ne è uscito un brano estivo e rinfrescante. All’inizio mi sembrava fin troppo pop ma poi mi sono lasciata trasportare da questa atmosfera spensierata e ho iniziato ad apprezzarlo sempre di più. Il punto di svolta è arrivato quando ho deciso di affidare la produzione a Golden Years, le sue mani hanno fatto miracoli donando al brano una particolare eleganza rimanendo comunque legato ad un immaginario pop che si fondeva perfettamente con il testo e alla melodia della canzone.”

Che peccato è stato scritto da Adelasia Lazzari e Edoardo Baroni e prodotto da Pietro Paroletti. Batterie di Luca Taurmino. Mixato da Pietro Paroletti e masterizzato da Federico Brugnola.

Biografia

Adelasia, nome d’arte di Adelasia Lazzari, è una cantautrice nata nel 1995. Dopo aver trascorso l’adolescenza a Lucca e aver sofferto l’aria stantia della provincia, decide di trasferirsi a Roma. Comincia a scrivere le prime canzoni per raccontare di un amore non corrisposto e altre dinamiche post adolescenziali come l’insicurezza e la paura di diventare grandi senza sapere come si fa. Con il passare del tempo Adelasia matura insieme alla sua musica e si affida all’etichetta romana Sbaglio Dischi; con loro pubblica i primi brani e poi un album “2021” a cui seguirà un EP “08:00 am” pubblicato nel 2022. Adelasia ora è pronta a mostrare un nuovo lato di sé con il primo singolo del 2023 “Come se tu” e il secondo “Che peccato”, che anticipano un progetto più completo in uscita in autunno via Factory Flaws in collaborazione con Border Records, affiancata da un team di professionisti che la supporta nelle sue scelte artistiche.