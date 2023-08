Travis Scott in concerto al Circo Massimo: le info per i biglietti

Travis Scott in concerto al Circo Massimo: info e biglietti. L’evento in esclusiva mondiale a pochi giorni dall’uscita del nuovo album ‘Utopia’

A sorpresa Travis Scott torna in Italia per un evento esclusivo. L’artista multiplatino sarà al Circo Massimo di Roma il 7 agosto, primo live in assoluto dopo il lancio del film ‘Circus Maximus’, sceneggiato dal rapper, e del tanto atteso album ‘Utopia’, usciti rispettivamente il 28 e il 29 luglio.

LEGGI ANCHE: A Milano la terra trema, ma è tutta colpa del concerto di Travis Scott

TRAVIS SCOTT AL CIRCO MASSIMO: BIGLIETTI

I biglietti per il concerto di Travis Scott al Circo Massimo sono disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire da oggi, 2 agosto. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di giovedì 3 agosto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

UTOPIA

‘Utopia’ è il nuovo album di Travis Scott. Il disco ha totalizzato su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream, diventando il miglior esordio dell’artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Non solo, tutte le tracce contenute nel disco sono subito entrate nella Top 100 della classifica italiana.

L’album è stato anticipato dal singolo ‘K-pop’ in collaborazione con gli hitmaker da miliardi di stream Bad Bunny e The Weeknd. Il brano sta scalando la classifica dell’Airplay radiofonico italiano, mentre ha già raggiunto la Top 3 della classifica mondiale di Spotify e la Top 15 della classifica italiana.

CIRCUS MAXIMUS

Travis Scott ha inoltre presentato negli Stati Uniti il suo film ‘Circus Maximus’, un viaggio surreale e psichedelico, scritto e diretto dallo stesso artista, che riunisce registi visionari (Gaspar Noe, Valdimar Jóhannsson, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Kahlil Joseph) provenienti da ogni parte del mondo alla scoperta caleidoscopica dell’esperienza umana e del potere delle sonorità. Il viaggio visivo è accompagnato dalle avvolgenti canzoni contenute nel nuovo album.