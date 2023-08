Stasera su Rai 1 “Tra le onde delle Hawaii”: la trama del film

In prima visione Tv su Rai 1 “Tra le onde delle Hawaii”, un tv movie sentimentale tra surf, cibo e paesaggi da favola: ecco la trama del film

Su Rai 1 in prima serata prosegue il ciclo “Destinazione amore”, una serie di film e tv movie sentimentali, per raccontare l’amore in tutte le sue forme.

Mercoledì 2 agosto, alle 21.25 in prima visione assoluta il Tv movie, “Tra le onde delle Hawaii” – regia di Lee Friedlander – racconta le avventure della chef professionista Emma, che delusa da Garrett, suo capo cuoco e compagno, decide di lasciare il suo ristorante per andare a trovare l’amata zia June alle Hawaii. Qui incontra Ben, un ombroso istruttore di surf che, dopo la perdita della moglie attraversa un momento difficile e suo fratello Frankie, proprietario di un ristorante e chef professionista specializzato in cucina portoricana.

Emma riceve lezioni di surf da Ben e partecipa a una gara di cucina sull’isola con suo fratello. Ma a sorpresa il suo ex fidanzato si presenta come consulente per il concorso di cucina. Immersa in una natura lussureggiante, tra cibo, surf e romanticismo, Emma dovrà rimettersi in gioco per trovare la sua ragione di vita professionale e, soprattutto, sentimentale. Nel cast: Lacey Chabert, Ektor Rivera, Darren Darnborough, Omar Bustamante,Tracy Yamamoto. Il film è disponibile anche in lingua originale.