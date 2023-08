Fibromialgia: benefici dall’integrazione di vitamina D

Fibromialgia: secondo un nuovo studio, grazie all’integrazione di vitamina D miglioramenti per ansia, depressione e infiammazione

In un’analisi progettata per valutare gli esiti psicologici dell’integrazione di vitamina D nei pazienti con fibromialgia ha evidenziato che tale vitamina potrebbe essere un’opzione complementare per migliorare i sintomi psicologici e la qualità della vita, secondo i dati pubblicati sul Journal of Clinical Medicine.

Precedenti studi hanno dimostrato che la vitamina D ha migliorato i sintomi dell’ansia emotiva nei pazienti con disturbo depressivo maggiore, attenuato l’infiammazione e fornito sollievo dalla nevralgia post-erpetica attraverso il potenziamento dell’efficacia antivirale. Una carenza di vitamina D è stata anche collegata alla gravità della malattia infiammatoria intestinale (IBD).

“L’efficacia degli attuali trattamenti farmaceutici per la fibromialgia è limitata. La vitamina D si è dimostrata promettente nell’alleviare il dolore”, hanno scritto un gruppo di ricercatori taiwanesi guidati da Chia-Chun Yang, del Dipartimento di Psichiatria Generale presso il Centro Psichiatrico di Taoyuan.

“Questo studio mirava a valutare l’impatto dell’integrazione di vitamina D sugli esiti psicologici e sulla qualità della vita nei pazienti con fibromialgia, data la necessità clinica insoddisfatta di opzioni terapeutiche efficaci”.

La meta-analisi ha cercato di confrontare la vitamina D con il placebo in studi randomizzati controllati, nonché di esaminare studi prospettici che analizzassero i cambiamenti prima e dopo l’integrazione di vitamina D nei pazienti con fibromialgia per determinare gli effetti della vitamina sugli esiti psicologici, sulla qualità della vita e sui punteggi del dolore in questa popolazione di pazienti.

I database, tra cui PubMed, Web of Science, EMBASE e Cochrane Library, sono stati esaminati fino al 31 ottobre 2022. Gli studi idonei sono stati pubblicati in inglese o cinese, e avevano arruolato pazienti con fibromialgia che hanno ricevuto un’integrazione di vitamina D e hanno riferito sulla qualità della vita e esiti psicologici.

I risultati sono stati misurati dal Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Visual Analog Scale (VAS), Beck Depression Inventory (BDI), Short Form Health Survey di 36 voci (SF-36), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) e Widespread Indice del dolore (WPI).

I ricercatori alla fine hanno incluso 8 studi, per un totale di 694 partecipanti, condotti in America, Turchia, Messico, Iran, Austria e Norvegia. La maggior parte degli studi ha somministrato una dose settimanale di 50.000 UI di vitamina D.

In 2 studi, l’integrazione di vitamina D ha migliorato ciascuno degli 8 domini del questionario SF-36 dopo 12 settimane e 1 studio ha dimostrato che 4 domini su 8 erano significativamente migliorati, con un’enfasi sulla funzione fisica (differenze medie standard [SMD]=0,44, 95 % intervallo di confidenza [CI]=0,10, 0,77), limitazioni di ruolo dovute alla salute emotiva (SMD=0,57, 95% CI=0,32, 0,82), salute generale (SMD=0,36, 95% CI=0,11, 0,61) e funzione sociale (SMD=0,50, IC 95%=0,08, 0,93).

Tuttavia, non sono stati osservati miglioramenti notevoli nelle limitazioni di ruolo dovute a dolore fisico (SMD=0,92, 95% CI = 0,26, 1,57), salute mentale (SMD=0,49, 95% CI=-0,09, 1,06), problemi di salute fisica (SMD=0,61, 95% CI=0,13, 1,09) e vitalità (SMD=0,61, 95% CI=-0,32, 1,53).

I punteggi FIQ hanno dimostrato miglioramenti (SMD=-0,414, IC 95%=[-0,808, -0,021]). Tuttavia, miglioramenti simili non sono stati riportati sui punteggi VAS (SMD=-0,15, 95% CI=-0,771, 0,471) e BDI (SMD=-0,456, 95% CI=-1,27, 0,30).

I ricercatori hanno notato che la piccola dimensione del campione e le differenze tra i criteri diagnostici hanno ostacolato l’analisi. Inoltre, altri fattori confondenti potrebbero aver influenzato i risultati.

“Il nostro studio dimostra che la vitamina D è un intervento sicuro, ben tollerato e alternativo per migliorare i risultati psicologici e la qualità della vita nei pazienti con fibromialgia”, hanno concluso i ricercatori. «Tuttavia, per confermare le implicazioni cliniche di questi risultati, sono giustificati studi futuri con campioni di dimensioni maggiori, controllo di potenziali fattori di confusione e follow-up a lungo termine».

Chia-Chun Yang et al., Psychological Outcomes and Quality of Life of Fibromyalgia Patients with Vitamin D Supplementation-A Meta-Analysis J Clin Med. 2023 Apr 6;12(7):2750. leggi