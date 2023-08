Devo Nod in radio con il brano “I Like”

Disponibile in rotazione radiofonica “I Like”, il nuovo singolo di Devo Nod già sulle piattaforme digitali

“I Like” è il primo singolo estratto dall’album “Anno Zero”. Il brano dallo stile emo-punk racconta del come alterare chimicamente le proprie percezioni per farsi amare spesso può giocare brutti scherzi.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “I Like è nata di getto, partendo dal riff iniziale credo di averla scritta in 30 minuti al massimo. È una canzone genuina al 100% che riassume bene la mia identità musicale, un punk oscuro e scatenato, ma in un certo senso anche romantico. È il brano adatto per presentarmi al mondo intero ed è per questo che l’ho scelto come singolo di apertura del mio primo album”.

Biografia

Devo Nod è un artista di Venezia alla prima esperienza solista dopo una carriera negli anni 2000 come cantante dei Phonica (band che ha aperto i concerti di molti artisti internazionali, tra cui Jamiroquai, James Brown, Elisa, Le Vibrazioni, Piero Pelù, Francesco Renga, Stadio e molti altri) con la quale ha pubblicato 3 album con video in rotazione su emittenti nazionali come (ALL MUSIC su tutte all’epoca la più nota). Poi dal 2012 ha lavorato con le grunge band X-Ray Life e Pacino, realizzando in lingua inglese altri 2 album distribuiti in tutto il mondo.

Dal Sound Punk moderno con atmosfere Dark e Metal, questa volta spinge la sua creatività senza filtri in questo album dal titolo “ANNO ZERO”, registrato grazie al tempo concesso dalla pandemia, in uscita il 16 dicembre 2022. “I Like” è il primo singolo disponibile sulle piattaforme digitali.