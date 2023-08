Aruba ottiene conformità all’efficienza energetica dei data center

Aruba annuncia di essere la prima azienda italiana ad aver ricevuto la dichiarazione di verifica di conformità dei Data Center del campus tecnologico di Ponte San Pietro al Codice di Condotta europeo per l’Efficienza Energetica dei Data Center (CoC), a seguito dell’audit tenuto da un ente di verifica terzo, quale Bureau Veritas.

L’attenzione è posta su come migliorare la domanda di energia all’interno del settore dei data center, aumentando la consapevolezza e raccomandando le best practice in termini di efficientamento energetico. La dichiarazione di verifica CoC ottenuta da Aruba rappresenta la garanzia di conformità rispetto alle best practice del Codice, sviluppate a cura del Joint Research Centre europeo, e suddivise per aree tematiche – quali utilisation, management and planning, IT, cooling, power, building e monitoring – con la finalità di ridurre concretamente i consumi energetici.

Al contempo, rappresenta un vantaggio competitivo per tutti i clienti, in quanto garantisce il rispetto di uno dei principali requisiti previsti per i data center dal principio DNSH (Do No Significant Harm), il criterio di tutela ambientale che le aziende sono tenute ad osservare per poter accedere ai finanziamenti del PNRR.

Di fatto, secondo questo principio, le aziende che si impegnano a contribuire – tramite le proprie attività economiche – alla tutela dell’ecosistema, non devono arrecare alcun danno significativo all’ambiente. In aggiunta, questo Codice di Condotta contribuisce alla conformità ai requisiti del framework del Climate Neutral Data Center Pact, di cui Aruba è firmataria insieme ad altri provider europei, con l’obiettivo di rendere i data center neutri dal punto di vista climatico entro il 2030.

Il Codice di Condotta per l’efficienza energetica dei data center è stato istituito dalla Commissione Europea in risposta all’aumento del consumo energetico dei data center con l’obiettivo di informare e stimolare gli operatori del settore a ridurre tale consumo in modo economicamente vantaggioso, senza ostacolare la funzione mission critical dei data center.