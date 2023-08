“Vuoto d’aria” è il nuovo singolo inedito di Lechien

In radio “Vuoto d’aria”, il nuovo singolo inedito di Lechien: il brano è disponibile anche in digitale sulle piattaforme e negli store

“La canzone, con un mood molto energico e il testo diretto e pungente, tratta di relazioni leggere, come un giro di giostra che inevitabilmente finisce. Quante volte si evita di fare qualcosa per paura di ferire qualcuno? Paura anche del non sentirsi all’altezza di un sentimento autentico, con la voglia di essere indipendenti e liberarsi da una relazione claustrofobica e tossica – racconta Lechien – volevo per questo brano un titolo che riassumesse a pieno la sensazione di ‘mancanza di aria’ all’interno di una relazione, purtroppo come tante, soffocante.”

Lechien, di origine abruzzese, all’anagrafe Serena Lo Cane, è musicista e cantautrice. A 7 anni inizia a suonare il pianoforte con l’obiettivo di accompagnare la sua voce con uno strumento. Da quel momento tutti i suoi studi si concentrano sulla musica. Si diploma al Conservatorio in Pianoforte e in Maestro Collaboratore. Il canto è sempre stato una costante nella sua vita. Nel 2020, con un suo brano inedito, vince la tappa regionale del “Premio Pigro – Ivan Graziani”, ottenendo la possibilità di esibirsi durante la serata conclusiva a Casa Sanremo durante il periodo del Festival. Grazie a Hoop Music, il primo network nazionale di formazione, promozione e discografia la cui direzione artistica è affidata a Red Canzian, ha l’opportunità di lavorare con Giancarlo Genise, uno dei più importanti vocal coach italiani che con la collaborazione di Elita Cistola, è stato vocal coach ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. I suoi testi nascono dalla necessità di essere sé stessa, dal coraggio di rompere le maschere e dall’accettazione di sé, dalla bellezza delle emozioni pienamente vissute, correndo anche il rischio di farsi del male. L’8 aprile 2022 pubblica la cover “Sei Bellissima” omaggio a Loredana Bertè su cui scrive una battuta autobiografica. Il 10 gennaio 2023 ha lanciato “Non è più casa” e il 14 marzo “Sogno in tasca”. Ora arriva l’inedito “Vuoto d’Aria”.