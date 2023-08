“Tutti i soldi del mondo” stasera su Rai Movie: la trama del film

Ridley Scott e il rapimento di Getty in prima serata su Rai Movie con “Tutti i soldi del mondo”: ecco la trama del film

Una storia vera che all’inizio degli anni Settanta tenne col fiato sospeso l’Italia e il mondo intero: martedì 1 agosto, alle 21.15, Rai Movie trasmette “Tutti i soldi del mondo”, di Ridley Scott. Si parla del rapimento di John Paul Getty III, nipote di un magnate del petrolio, avvenuto a Roma nel 1973 per opera di una banda di criminali calabresi.

La madre del ragazzo vorrebbe pagare il riscatto, il nonno invece non vuole cedere alle richieste dei rapitori. Nella vicenda interviene Fletcher Case, un ex agente della Cia molto esperto della materia. Ispirandosi a un fatto di cronaca epocale, Scott riesce a spostare l’attenzione dello spettatore dalla vicenda poliziesca a quella economica, con una galleria di personaggi complessi e a tratti contorti, in un cupo teatro dove l’attore protagonista è il denaro.

Tutti i soldi del mondo (All the Money in the World, Usa 2017) di Ridley Scott, con Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Michelle Williams