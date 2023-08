Paso Adelante in streaming su Netflix: ecco cosa fanno oggi gli attori

Arriva in streaming su Netflix dall’1 agosto ‘Paso Adelente‘, la popolare serie cult spagnola che ha debuttato in Italia nel 2004: ecco cosa fanno oggi gli attori

Uno, due, tre, quattro… Dopo 19 anni la scuola di danza più famosa di Madrid riapre i battenti. Arriva su Netflix ‘Paso Adelente‘, la popolare serie cult spagnola che ha debuttato in Italia nel 2004. Tutti gli 84 episodi dello show (da noi divisi in 173 puntate) saranno disponibili sulla piattaforma streaming l’1 agosto.

PASO ADELANTE, ECCO CHE FINE HANNO FATTO GLI ATTORI

BEATRIZ LUENGO/LOLA

Tra i protagonisti principali di Paso Adelante, Beatriz Luengo ha intrapreso la carriera di cantante con il gruppo UPA, formatosi all’interno dello show. Dopo lo scioglimento ha proseguito da solista con discreto successo. Nel 2011 ha scritto il suo primo libro libro, ‘The Muses Awakening’, una raccolta di storie su 12 donne. Attualmente è sposata con Youtel Romero, anche lui star di Paso Adelante nel ruolo di Pavel, dal quale ha avuto due figli.

PABLO PUYOL/PEDRO

Dopo la fine di Paso Adelante, Pablo ha proseguito con la carriera di attore in sporadiche apparizione in fiction spagnole, tra cui Los Serrano e Servir y proteger, oltre ad aver partecipato a vari spettacoli teatrali. Nel 2005 ha pubblicato un album solista, Déjame. Vegano, è sposato dal 2022 con l’attrice Beatriz Mur.

MONICA CRUZ/SILVIA

Per Mónica Cruz il ruolo in Paso Adelante ha segnato il debutto nella recitazione. Sorella della star mondiale Penelope Cruz, dopo la fine della serie ha proseguito la carriera di attrice. Viene scelta per una parte nella miniserie italo-spagnola ‘L’inchiesta’ e nel 2008 entra a far parte del cast di Asterix alle Olimpiadi. Torna sul piccolo schermo in diverse produzioni, tra cui Águila Roja e Velvet Colección. Nel gennaio 2013 diventa madre di Antonella, nata da inseminazione artificiale.

MIGUEL ANGEL MUNOZ/ROBER

Dopo aver lasciato Paso Adelante, Miguel entra nel cast della serie ‘Mis adorables vecinos’, conquistando un ruolo anche nel film Desde que amanece apetece. Nel 2007 viene scelto per recitare nella sua fiction El síndrome de Ulises, diventandone il protagonista. Sono proseguiti diversi impegni nel mondo della tv. Nel 2021 debutta come regista nel documentario 100 días con la Tata. Ha partecipato a Celebrity Masterchef Spagna, dove è stato eletto vincitore e ha presentato il programma gastronomico Como Sapiens.

Nel frattempo ha coltivato anche la carriera di musicista, oltre che con la UPA Band anche come solista, ottenendo un buon successo con il brano ‘Dirás que estoy loco’.

SILVIA MARTY/INGRID

Come spiega la Dire (www.dire.it), dopo l’esperienza a Paso Adelante, Silvia ha proseguito la carriera di attrice apparendo in diverse serie spagnole, come Los Serrano e LEX. Nel 2007 ha debuttato al cinema con il film El hombre de arena. Dopo l’esperienza cinematografica è tornata in tv in diverse fiction, oltre a dedicarsi al teatro.