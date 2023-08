Margherita in radio e in digitale con “Sahara”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “SAHARA” (MMline Production Records), il nuovo singolo di Margherita

“Sahara” è un brano che parla del rapporto fra presente e passato. Ciò che la cantautrice friulana è diventata oggi è grazie a quella che è stata ieri, fiera di ogni passo e scelta che ha preso perché l’ha portata ad essere ea costruire la persona che vedete adesso.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Per quanto la nostalgia a volte faccia capolino, ed il voler tornare a “quando ero piccola” è un pensiero non raro, non cambierei nulla nemmeno adesso, tutto quello che sono è la base delle fondamenta per il mio futuro, bisogna impegnarsi ogni giorno e stringere i denti.

Io per ora la mia casa ce l’ho ancora sulle sabbie del Sahara, in continuo movimento e in continua evoluzione, sono convinta che un giorno troveranno un terreno più solido ma per adesso mi godo l’avventura».

Biografia

Margherita nata a Gorizia 24 anni si diploma al Liceo Linguistico Scipio Slataper a Gorizia. A Febbraio si laurea all’Accademia di Belle Arti GB Tiepolo di Udine in Graphic Design per l’Impresa. Maestra di Sci e Allenatore.

La cantautrice ha iniziato a scrivere i suoi pezzi nel 2013 all’età di 15 anni. Il primo inedito “Un Momento” è stato realizzato nel 2016. A Marzo 2018 è uscito il primo singolo “Un’Altra Estate” sempre per MMline

A Dicembre 2018 è uscito il secondo singolo “Vai Via” una canzone importante dai toni forti e con un tema delicato, attuale e ricorrente che parla della violenza psicologica e con un testo che ognuno può interpretare liberamente sulla base del proprio vissuto, il tutto accompagnato da un videoclip attinente alla canzone e girato a Trieste, il capoluogo del Friuli Venezia Giulia dove vive Margherita.

Con questo pezzo Margherita ha voluto trasmettere forza e coraggio a tutte quelle persone che si sentono opprimere da qualcuno o da qualcosa, affinché possano sconfiggere ed allontanare ogni sofferenza.

A Luglio 2019 esce il terzo singolo “Hai Presente” tutti sempre per la stessa Label e prodotti dal produttore Vittorio Conte.

Alla fine di novembre 2019 esce il quarto singolo “Vaniglia” un pezzo che affronta con delicatezza la tematica della violenza familiare, in particolare sulla donna/madre. Un tema forte che ho voluto trattare perché la violenza è un dramma ancora troppo frequente che non va trascurato. Ha realizzato le copertine di “Hai Presente” e “Vaniglia” e per quanto riguarda quest’ultima Margherita ne ha creato anche la sceneggiatura del videoclip.

Ora sta lavorando a diversi pezzi per la realizzazione del progetto che si basa sulla scrittura di pezzi con tematiche di rilievo, importanti ma che soprattutto facciano riflettere le persone, sensibilizzando il pubblico su argomenti di cui non si ha ancora il coraggio di parlare o se ne parla troppo poco.

Kairos è un altro pezzo appena ultimato ancora inedito che parla di un altro problema attuale l’ANSIA, un problema che emerge soprattutto tra noi giovani.

Nel 2021 finalista di Area Sanremo. Nel 2021 ha ricevuto il Premio AFI scelta dal Presidente Sergio Cerruti come miglior Artista Emergente con il pezzo inedito “EMPATIA” Nel 2021 ha aperto i concerti di Cristiano Turato ex voce dei NOMADI a Calambrone (Pisa) ea Bono (Sardegna)

Finalista 2020 PREMIO LUNEZIA con l’inedito “VAI VIA” (MMline) prodotto sempre dal produttore Vittorio Conte.

Il pezzo promosso e trasmesso in rotazione su RAI ISORADIO

Il 28 dicembre 2019 ha aperto il Concerto di Natale di Elisa a Monfalcone

IL 26 marzo 2019 ha aperto il concerto di Roberto Vecchioni al Teatro Verdi di Gorizia

Nel 2018 ha partecipato alla Finalissima Nazionale del Premio “Mia Martini” a Bagnara Calabra.

In particolare, ha vinto il premio assoluto del concorso “Premio Casa della Musica” con il pezzo inedito “A Volte” (MMline) ha potuto lavorare con Andrea Rigonat riarrangiando il pezzo già prodotto dal prod. Vittorio Conte e completandolo anche con un videoclip fatto da Marino Cecada.

Altro importante riconoscimento è arrivato dalla Finale del Concorso Scuola Cet Mogol: i pezzi inediti “Un Momento” e “Distanti” sono stati è inseriti rispettivamente nel volume “CET Scuola Autori di Mogol 2017 e 2018 e pubblicati dalla Aletti Editore.

Il 6 settembre 2018 ha aperto il concerto di Enrico Ruggeri proponendo 2 pezzi live “A volte” piano e voce e “Distanti” accompagnata dal chitarrista Massimo Bonano

Motivata, determinata, piena di energia e di voglia di fare, nel 2021 arriva fra i 20 finalisti di Area Sanremo, a un passo dal sogno. L’artista è seguita dalla Manager Maria Totaro della MMline.

“Sahara” è il nuovo singolo.