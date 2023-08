Il film “Parasite” stasera su Rai 5: ecco la trama

“Parasite”, pellicola da quattro Premi Oscar, in onda in prima serata su Rai 5: ecco la trama del film del regista Bong Joon-ho

Ki-woo, primogenito della famiglia proletaria Kim, si finge studente universitario per dare lezioni di inglese a Dahye, figlia adolescente della facoltosa famiglia Park. Cominci a così la storia del film “Parasite” di Bong Joon-ho, in onda martedì 1° agosto alle 21.15 su Rai 5. Nel cast Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam.

Il piano di Ki-woo funziona e riesce anche a far assumere sua sorella dalla signora Park, per praticare l’arteterapia con l’irrequieto figlioletto Da-song. Seguono le assunzioni del padre come autista e della madre come nuova domestica. Le cose sembrano finalmente girare per il verso giusto per la famiglia Kim, ma quando i Park si assentano per un weekend e i Kim decidono di festeggiare proprio nella lussuosa abitazione dei loro datori di lavoro, qualcosa cambia per sempre la vita di entrambe le famiglie. Il film ha vinto la Palma d’Oro alla 72ª edizione del Festival di Cannes e quattro Oscar, tra cui miglior film e miglior regia.