È morto a 25 anni Angus Cloud, Fezco di “Euphoria”

È morto Angus Cloud: l’attore aveva 25 anni. Noto per il ruolo di Fezco nella serie di successo “Euphoria”, l’attore ha recitato anche in “The Line” e “Scream 6”

Morto a soli 25 anni l’attore Angus Cloud. Noto per il ruolo di Fezco nella serie di successo ‘Euphoria’, l’attore ha recitato anche in “The Line” e “Scream 6”. A far sapere della sua scomparsa è stata la famiglia con una nota: “Abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico. Aveva parlato apertamente della sua battaglia per la salute mentale e speriamo che la sua morte possa ricordare ad altri che non sono soli e che non dovrebbero lottare da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, la sua risata, il suo amore per tutti”.

Angus Cloud è morto a Oakland, nella casa di famiglia, che ha preferito non diffondere le cause del decesso.