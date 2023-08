Architettura: Spazi Belli è la più vasta community di designer italiani

L’Italia è il Paese con il numero più alto di architetti: nasce la community Spazi Belli per trovare il professionista che fa al caso proprio

In Europa, l’Italia è il Paese con il più alto numero di architetti in attività: secondo dati raccolti dal Consiglio Europeo degli Architetti (ACE), gli architetti italiani rappresentano circa il 28% del totale europeo.

Ciò significa che nel rapporto tra architetti e popolazione, sono oltre 5 i progettisti ogni duemila abitanti ( report CNAPP ). Dati che, oltre a testimoniare il crescente interesse nei confronti della professione, fanno capire come la concorrenza nel settore sia sempre più agguerrita.

Trovare il professionista che fa al caso proprio è quindi molto complicato e cercare le informazioni da sé sul web o sui vari siti che pubblicano immagini di arredamenti oltre che faticoso rischia di innescare un processo senza fine.

Lo sanno bene Anastasia Leshchenko e Samuele Bursi che nel 2019, al momento di arredare la loro casa, vivono in prima persona queste difficoltà e dopo l’ennesimo acquisto sbagliato, capiscono che ciò di cui hanno bisogno è un luogo di confronto in cui ricevere consigli pratici in termini di arredamento e soprattutto specifici per la loro abitazione.

Dopo diverse ricerche si rendono conto che non esiste e dopo aver unito le competenze di una e dell’altro in materia di digital marketing, ne creano uno direttamente loro: Spazi Belli .

Nato come pagina Instagram per dare visibilità ai progetti di architetti e designer, oggi Spazi Belli è una vera e propria community, che avvicina persone in procinto di arredare/ristrutturare la propria casa e professionisti di qualità e selezionati che propongono soluzioni d’arredo non solo per ville di lusso con piscina ma anche per ambienti di diverse tipologie e dimensioni.

“Nel 2019 passavamo le giornate su siti come Pinterest in cerca di ispirazioni che trasformassero il nostro soggiorno in una di quelle fotografie che avevamo salvato in bacheca. Alla fine ci siamo decisi a ordinare mobili e divano ma, quando sono arrivati, ci siamo accorti di non aver fatto i conti con la colonna portante in mezzo alla sala. Un piccolo gigantesco dettaglio, capace di rendere inaccettabile qualunque sistemazione provassimo a imbastire, disponendo i mobili. Gli allestimenti proposti dal web facevano somigliare casa nostra più a un bazar ed è stato proprio in quel momento che, guardandoci in faccia, ci siamo chiesti: “Possibile che non esista un sito web che fornisca soluzioni d’arredo per case reali? Non solo per chi abita nell’open space di 300m2? Spazi Belli nasce per risolvere questo problema” spiega Anastasia Leschchenko, co-fondatrice di Spazi Belli.

Design fai-da-te: scelta rischiosa, anche per le case più piccole

Secondo il pensiero comune, negli ultimi anni la parola design è diventata sinonimo di esteticamente bello, dalle forme strane e soprattutto costoso.

Affidarsi a un professionista dunque è visto come qualcosa di accessibile solo ai più facoltosi.

Ma davvero si risparmia affidandosi al fai-da-te? L’esperienza vissuta dai fondatori di Spazi Belli fa capire che la decisione di fare di testa propria non solo gli ha fatto perdere energia, tempo e pazienza, ma soprattutto soldi. Cosa che se si fossero rivolti prima a un professionista avrebbero potuto evitare.

Spazi Belli infatti nasce non solo per ridare valore e importanza alla figura del designer e architetto, ma per ricordare a tutti che dietro ai professionisti ci sono persone in grado di analizzare le abitudini di vita dei clienti e tradurle e in ambienti e arredi adatti alle loro necessità, anche le più piccole.

La più vasta community Instagram di interior designer

Spazi Belli non è solo una piattaforma “vetrina” dove i professionisti possono registrarsi e caricare i propri progetti per essere presenti digitalmente, ma è soprattutto uno spazio divulgativo intorno alla professione dell’architetto e del designer, spesso conosciute in maniera superficiale.

Oltre a questo, non tutti i professionisti che contattano Spazi Belli possono entrare a far parte della rete e ottenere visibilità automatica: per guadagnarsi la visibilità è necessario presentare un progetto completo, che prima di essere approvato o scartato viene selezionato e analizzato dal team di Spazi Belli (in termini di completezza, cura, styling, dettagli e utilità per il cliente). Tutti i progetti vengono analizzati indipendentemente dal budget che richiedono per essere realizzati, proprio perché Spazi Belli desidera andare incontro alle esigenze di tutti i tipi di clientela.

Grazie a una selezione accurata Spazi Belli assicura l’alta qualità dei propri professionisti.

“Spazi Belli permette a migliaia di utenti di trovare un professionista adatto alle proprie necessita, in più rende accessibili progetti completi e soluzioni dalle quali trarre spunto per ristrutturare e arredare casa. Gli utenti possono filtrare tutti i contenuti per metri quadri, stile e ambiente. L’utente può inoltre consultare le planimetria e visualizzare i tag dei brand inseriti dal professionista” aggiunge Samuele Bursi, co-fondatore di Spazi Belli.

Oggi Spazi Belli https://www.instagram.com/spazibelli / è la più vasta community di interior designer in Italia, grazie al più grande catalogo moodboard mai realizzato da professionisti del settore, che vanta circa 60 moodboard pubblicate ogni mese.

Grazie alla collaborazione di più di 300 architetti, studi di architettura ed interior designer attivi, Spazi Belli crea periodicamente contenuti di qualità sui propri canali, dando sempre precedenza al canale di Instagram, con il quale raggiunge più di 500.000 utenti ogni mese.

Ad oggi la rete di professionisti che si affidano alla visibilità Spazi Belli si è estesa a tutta Italia, ma l’obiettivo è continuare ad ampliarla, includendo anche artigiani e imprese che possono supportare i vari clienti in lavori specifici nel processo di ristrutturazione di una casa.