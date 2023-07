“Without you” è il nuovo libro della palermitana Alessia Cannizzaro

L’investigazione è donna: si intitola “Without you” il nuovo libro della scrittrice palermitana Alessia Cannizzaro

Pubblicato dalla casa editrice torinese Land Editore, Without you è un romanzo molto diverso dalla precedente Opera di Cannizzaro, ma che ne condivide lo spirito crime e l’intento di mettere ancora una volta in risalto il ruolo nella donna all’interno di ambienti prettamente maschili.

Se, infatti, fino a poco tempo fa la professione di detective era unicamente appannaggio del sesso maschile, oggi la figura della donna investigatrice – o che svolge attività di indagini – sta aumentando sempre di più.

Moderne Mata Hari che lavorano nell’ombra e che spiccano per destrezza e arguzia, proprio come Melissa, la protagonista del romanzo di Alessia Cannizzaro, presentato in anteprima al Salone del libro di Torino 2023 e ora disponibile online e in libreria.

WITHOUT YOU, LA TRAMA

La solitudine è qualcosa a cui Melissa Thompson è avvezza, soprattutto da quando, anni prima, i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite. Diventata un’agente dell’FBI, Melissa è abituata a vivere in incognito, a cambiare spesso nome e casa, a dover contare solo ed esclusivamente su se stessa. Finché non incontra Daniel, un uomo carismatico e incredibilmente sexy che, per uno strano scherzo del destino, diventerà il suo capo. Se l’essere sola è qualcosa che Mel sa affrontare, non lo saranno i sentimenti imprevisti che comincia a provare per Daniel. Lui è il tipo d’uomo che non avrebbe mai dovuto notare, perché amare per Mel, significa scoprire il fianco a nemici che agiscono nell’ombra e che non vedono l’ora di colpirla laddove fa più male, dritta a un cuore che a malapena ricordava di avere e che solo Daniel ha saputo risvegliare.

ALESSIA CANNIZZARO, LA BIOGRAFIA

Alessia Cannizzaro è nata a Palermo il 25 novembre il 1980, ha frequentato il liceo Linguistico Europeo a indirizzo artistico, poi il corso di laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione e Giornalismo.

Ha conseguito anche la laurea specialistica in Scienze dello Spettacolo e della produzione multimediale.

Alessia Cannizzaro, animata da un forte interesse per il mondo della creatività, scrive copiosamente, cimentandosi volentieri anche nella pittura e nella realizzazione di siti internet.

Nel 2010 esordisce con il libro “Buttana di lusso. Confessioni di una escort”.

Alessia ama gli animali e la natura. Il piccolo schermo è sempre stato la sua passione.