Usare responsabilmente il web: ecco qualche consiglio

Il web può essere un’arma a doppio taglio: un potenziale mezzo di miglioramento delle condizioni di vita ma anche un qualcosa che può metterci nei guai. Usarlo in maniera responsabile è quasi d’obbligo, se non si vuole incappare in guai seri.

Ecco qualche consiglio.

Non farti prendere dalla mania di fare soldi

Uno dei motivi per cui la gente naviga sul web è quello di fare soldi. Del resto, i fantomatici guru che promettono soluzioni immediate per aumentare il proprio reddito – previo pagamento di una cospicua somma di denaro – sono all’ordine del giorno. Proprio perché i tempi sono difficilissimi, è più facile che una persona in difficoltà ‘caschi’ in delle promesse del genere che, il più delle volte, non hanno alcun fondamento.

Ecco, il primo consiglio è quello di non farsi prendere dalla smania di voler fare i soldi. E se proprio si vuol tentare la fortuna provando diverse soluzioni alternative, come la tabella blackjack – riprendendo, quindi, dei giochi offline che, poi, sono stati trasportati sul digitale – bisogna trovare il giusto equilibrio tra la possibilità da un lato di divertirsi e, dall’altro, di non rovinarsi. Una sorta di vademecum iniziale prima di procedere, magari, al gioco vero e proprio.

Non credere a tutto ciò che viene scritto

Uno dei problemi, tra i tanti benefici che ha oggettivamente portato, del web è quello della proliferazione di fake news. In un paese, come l’Italia, dove l’alfabetizzazione digitale tarda a raggiungere livelli apprezzabili, c’è il forte rischio che le persone credano a notizie che in realtà non sono vere. Questo nella migliore dei casi.

Nella peggiore, credono a notizie tendenziose, raccontate ad arte per poter sostenere questa o quella parte politica per fini personali. Un rischio pericolosissimo, con conseguenze devastanti per la democrazia. Perché, non dimentichiamolo, affinché la democrazia acquisti valore necessita di cittadini informati e consapevoli. Informati su fatti veri e verificabili, consapevoli delle conseguenze e della portata di questi passi.

Ma, purtroppo, il percorso è ancora molto lungo.

Non condividere tutto ciò che fai

Quali sono alcuni dei motivi che portano a un maggior numero di furti in casa? Le condivisioni social. E se il motivo può sembrare assurdo, è presto detto perché, in realtà, così assurdo non lo è affatto. Se sul proprio profilo Instagram e/o TikTok si condivide tutto ciò che si fa, vuol dire che si dice ai propri follower – e, giocoforza, anche a qualche malintenzionato – che si sta partendo per un viaggio più o meno lontano.

Va da sé che, quindi, a casa non c’è nessuno, con ogni probabilità. E quale miglior furto ‘sicuro’ per un ladro andare in una casa dove, con certezza, si sa che non c’è neppure una persona? Non solo, a differenza dei furti ‘classici’, in queste occasioni c’è anche il fatto che si può fare tutto con calma, senza fretta. Perché se si sa che il malcapitato torna dopo 3 giorni, ovvio che c’è la possibilità di pianificare il tutto nei minimi dettagli.

Quindi, non bisogna condividere tutto!