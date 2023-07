Su Rai 4 nuove storie per “Fire Country”: la trama degli episodi

Squadre antincendio protagoniste in prima serata su Rai 4 con due nuovi episodi della serie “Fire Country”: ecco la trama

Un incendio in un bosco e il salvataggio di una ragazza nelle nuove puntate di “Fire Country”, in onda lunedì 31 luglio alle 21:20 su Rai 4 con la prima stagione.

Nell’episodio intitolato “Brutte notizie”, mentre la squadra affronta un incendio boschivo, Freddy si ferisce una mano e chiede a Bode, appena nominato secondo in comando da Manny, di non riferirlo al caposquadra perché teme di essere rispedito in carcere in quanto non più abile al lavoro.

In “Come ai vecchi tempi”, una ragazza precipita in un burrone e le due squadre di soccorso, quella di Manny e quella di Vince, guidata eccezionalmente da Jake, dovranno collaborare per riuscire a salvarla. Nel cast, oltre a Max Thieriot, nei ruoli principali ci sono Billy Burke (“The Twilight Saga”), Diane Farr (“Roswell”, “Numb3rs”) e Kevin Alejandro (“Lucifer”, “Grey’s Anatomy”, “Arrow”).