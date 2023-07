Samuele Bersani attacca i trapper: “Senza autotune colano a picco”

Samuele Bersani contro i trapper: “Senza autotune cadono a terra come Icaro”. Secondo alcuni utenti il cantautore si riferisce a Sfera Ebbasta

“E’ stato come vedere Icaro colare a picco”. Non usa mezzi termini Samuele Bersani nel commentare le capacità vocali di alcuni trapper. Il cantautore bolognese ha condiviso un post su Instagram in cui esprime la sua opinione sui cantanti che utilizzano l’autotune, alcuni dei quali non sarebbero in grado di mantenere l’intonazione senza di esso. “Mi hanno girato un video”, spiega Bersani, “dove ad uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata’ si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere le ali di cera...”

IL VIDEO INCRIMINATO

Il post è diventato virale sui social e molti utenti si sono chiesti a chi si riferisse Samuele Bersani. Il trapper più gettonato è Sfera Ebbasta, del quale gira un video in cui, mentre si esibisce, si stacca l’autotune.