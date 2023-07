Padova in tasca: Hortèn Shop presenta una guida tra cultura e divertimento

Hortèn Shop lancia una guida su Padova: una raccolta di luoghi, immagini, ispirazioni e cose belle che si possono trovare in città e nei dintorni

Hortèn Shop, boutique di abbigliamento padovana, rinomata per il design accattivante e i capi di gran gusto uomo donna e bambino, presenta una guida esclusiva di Padova, il magazine tascabile che da ventisette anni manda a divertire migliaia di persone nelle più grandi città d’Italia.

La città di Padova è magica: chi ci è stato (o ci vive) lo saprà bene, e per chi ancora non l’ha visitata il 2023 è l’anno giusto per farci un salto, o più di uno. La nuova guida di Padova è una raccolta di luoghi, immagini, ispirazioni e cose belle che si possono trovare a Padova e dintorni.

Padova, oltre ad essere bella, verde, brulicante di vita, arte e cultura, racchiude un sogno: quello di una città piccola ma incantevole, la perla del Veneto, che diventa centro sperimentale per i giovani di tutto il mondo.

Questa preziosa guida realizzata in esclusiva da Hortèn Shop è disponibile in formato pdf scaricabile gratuitamente SOLO dal sito di Hortèn Shop e distribuita nei locali di Padova e dintorni.

Si pone l’obbiettivo di regalare degli insight esclusivi sulla città e tutto ciò che può offrire con articoli approfonditi scritti da editor locali che raccontano gli angoli più incantati di Padova: musei, ristoranti, festival e negozi da non perdere per assaporare la vera essenza della città.

Dimenticate i classici itinerari turistici cittadini, con questa pocket guide firmata

Hortèn Shop ritorna il piacere della scoperta. Lasciatevi sorprendere per esempio da Mac Studi d’Artista – un’iniziativa dell’Area Creatività dell’Ufficio Progetto Giovani di Padova, dove si supporta la ricerca artistica e si cerca la connessione con il territorio dal 2019. Mettetevi nei panni di uno studente universitario fuori sede (se già non lo siete), immergendovi nell’atmosfera bucolica del Chiosco, in via Ludovico Ariosto 10.

Tra file di lucine appese, cuscini colorati, pile di pallet e alberi che fanno da cornice ad una veranda sotto le stelle… Cosa si mangia di buono? Solo cibo sincero, grazie a un menù diverso ogni settimana. E se il vostro cuore batte a ritmo di musica, ci sono buone notizie per voi: Padova ospita concerti, festival ed eventi musicali da fare invidia alle più grandi città d’Europa. Un esempio tra tanti? Lo Sherwood Festival, la rassegna indipendente più apprezzata nel panorama italiano. Nel mese di giugno il Park Nord dello Stadio Euganeo diventa una cittadella abitata da circa 150 mila persone.

Non basta? Date un occhio al Parco della Musica (a noi questo nome fa impazzire). Spettacoli e concerti, ma anche tanta cultura, sport e dibattiti per scambiarsi storie, riflessioni, pezzi di vita.

Questo è solo un piccolo assaggio di quello che troverete sulla

guida di Padova realizzata da Hortèn Shop in collaborazione con Zero.

Hortèn nasce nel 2014 in una realtà familiare con una forte passione per la moda. È figlio di sogni e progetti che affondano le proprie radici in cinquant’anni di storia. Accontentando una clientela sia maschile che femminile, soddisfa le diverse esigenze del mondo fashion. Il negozio si presenta in una chiave trasversale che spazia dallo stile più easy a quello più chic, in un contesto elegante ed unico nel suo genere.