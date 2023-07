Miss Colà Terme: Beatrice Gelain vince e vola alle finali nazionali

Miss Colà Terme 2023: Beatrice Gelain, 17 anni, di San Martino di Lupari (PD), incoronata a Lido di Jesolo. La ragazza sarà alle finali nazionali

Si è tenuta al Lido di Jesolo (VE), nella splendida Location dello Hierbas, la Finale Regionale Veneta di Miss Colà Terme 2023. In palio il prestigioso titolo di “Miss Colà Terme VENETO” e l’entrata alla finale Nazionale. Le concorrenti in gara, presentate dalla Veronese Laura Zambelli, vestita con un elegantissimo abito a sirena, disegnato per lei dalla boutique Bluema di San Stino di Livenza, ed immortalate dai fotografi ufficiali Cristian Magrin, Riccardo Panizzo ed Alessandro Negrini, sono sfilate davanti alla giuria e al pubblico in due uscite distinte: la prima elegantissime in abito da sera e per concludere in costume da bagno.

Il look capelli di tutte loro è stato curato dalla professionalità dello staff del salone Donna Louise del Residence Village di Cavallino (VE), mentre Tiffany studio estetica di Jesolo ha omaggiato tutte le partecipanti con prodotti della linea “quinta pelle cosmetics”.

Prima classificata, alla quale è andata la fascia e la corona di Miss Colá Terme VENETO 2023 è Beatrice Gelain, diciassettenne di San Martino di Lupari (PD), alta 1.70 statuaria bellezza dagli occhi e capelli castani. Beatrice Gelain, anche se giovanissima ha le idee chiare perchè studia amministrazione, finanza e marketing e sogna di girare il mondo.

Seconda classificata per Miss Colà Terme VENETO è Beatrice Dotto, 16 anni di Castelfranco Veneto (TV). Un futuro sulle passerelle la aspetta a coronazione del suo sogno di diventare modella professionista poiché con il suo 1.70 e la testa sulle spalle sicuramente andrà lontano. Beatrice studia al liceo linguistico ed è una ragazza intelligente e determinata.

La terza fascia per Miss Colà Terme VENETO è andata ad Anna Toniutti, 19 anni di Tarzo (TV) , alta 1.78, con i suoi capelli biondi e gli occhi celesti, rappresenta sicuramente la bellezza semplice e naturale, ideale per rappresentare un parco termale. Studentessa in lettere moderne, il suo sogno nel cassetto è quello di laurearsi ed affermarsi come modella.

Le prime 3 classificate accederanno alla finale Nazionale 2023 che si terrà il 21 e 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise (VR). La vincitrice di Miss Colà Terme 2023 si aggiudicherà un contratto di lavoro del valore di 10.000 euro, ed è per questo il concorso con “la bellezza più premiata d’Italia”. La manifestazione è stata organizzata dall’Ass.ne Oltre il Rock. Coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni

potranno farlo in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/misscolatermeveneto.