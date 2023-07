Le migliori applicazioni ChatGPT per iPhone iOS & Android gratuite e a pagamento

Qual’è la migliore applicazione ChatGPT del 2023?

ChatGPT sta diventando sempre più popolare, ma con l’aumento del numero di utenti e il lancio di GPT-4, i suoi server sono spesso sovraccarichi. Molti utenti hanno riscontrato errori e non sono stati in grado di accedere al chatbot fornito da AI. Fortunatamente, esistono altre applicazioni che utilizzano lo stesso modello di AI come ChatGPT e offrono un’esperienza simile.

Che tu voglia chattare, ricevere consigli o semplicemente fare una chiacchierata, queste applicazioni offrono un’esperienza simile a quella di ChatGPT, con vantaggi extra e caratteristiche uniche.

Le migliori applicazioni ChatGPT:

ChatGPT Gratuito-IT

In un mondo sempre più connesso, le applicazioni di chat supportate da intelligenza artificiale stanno diventando sempre più numerose. Tra queste, ChatGPT Gratuito-IT spicca come una delle migliori applicazioni per gli utenti di lingua italiana. Con una comunità di utenti in continua crescita, ChatGPT Gratuito-IT offre un’esperienza di chat unica e potente.

ChatGPT Gratuito-IT, basato sul modello di elaborazione del linguaggio naturale sviluppato da OpenAI, è un’applicazione gratuita che ti permette di partecipare a conversazioni coinvolgenti con un AI leader del settore. Che tu abbia bisogno di chattare, richiedere consigli o semplicemente fare una chiacchierata, ChatGPT Gratuito-IT è a tua disposizione. Goditi un’interazione naturale e scorrevole con questa applicazione, costantemente aggiornata e migliorata grazie al feedback degli utenti.

Sia che tu sia un professionista desideroso di ottimizzare il lavoro, uno studente alla ricerca di materiale di studio, o semplicemente una persona che ama parlare di tutto, ChatGPT Gratuito-IT potrà soddisfare tutte le tue richieste. Provate subito ChatGPT Free scoprite il futuro del dialogo intelligente.

HIX.AI Chat

HIX.AI Chat è un’app di chat supportata da intelligenza artificiale che offre un’esperienza di conversazione impressionante e avanzata. Con tecnologia avanzata basata sul modello di ChatGPT, HIX.AI Chat è in grado di comprendere e rispondere a un’ampia gamma di argomenti e richieste. Che tu abbia bisogno di chattare, fare domande o chiedere consigli, HIX.AI Chat sarà lì per supportarti. La sua interfaccia user-friendly e fluida rende facile l’interazione con AI, permettendoti di avere conversazioni naturali ed eccitanti. Scarica subito HIX.AI Chat e scopri il nuovo modo di conversare con un AI potente e intelligente.

Poe AI Chat

Poe è una piattaforma di interazione guidata da AI che permette agli utenti di fare domande e ricevere risposte immediate attraverso una chat guidata da AI. Questa piattaforma utilizza tecnologie avanzate come GPT-4, gpt-3.5-turbo e Claude di Anthropic per fornire capacità avanzate. Tuttavia, la funzionalità di Chat GPT-4 gratuita è limitata a una singola richiesta al giorno. Poe offre bot gratuiti e bot a pagamento, con pagamenti di abbonamento addebitati all’ID Apple dell’utente.

Di recente, Poe ha anche rilasciato un’interfaccia web che consente agli utenti di continuare le chat su tutti i loro dispositivi. Poe rappresenta un’ottima alternativa a ChatGPT e consente l’accesso allo stesso modello AI di ChatGPT.

Aico – AI Chat

Aico utilizza le API ufficiali di ChatGPT Turbo 3.5 e ChatGPT 3.5. È un chatbot AI che offre funzionalità di chat vocale in tempo reale per aiutare gli utenti a ottenere risposte rapide alle loro domande. Questa piattaforma utilizza il processing del linguaggio naturale e il deep learning per capire le richieste degli utenti, fornire informazioni pertinenti e suggerire argomenti correlati. Aico GPT è un’architettura transformer ricorrente pre-allestita in grado di ricordare fino a 1000 parole della conversazione corrente. Per utilizzare Aico GPT, è necessario creare un account e sono disponibili un certo numero di messaggi gratuiti per la chat. Questa piattaforma offre un’interfaccia user-friendly ed è disponibile su Web, Android e iOS.

Aico GPT è anche in grado di svolgere numerose attività di scrittura e modifica del contenuto per creare il tono che desideri.

ChatSonic

Qui abbiamo un altro chatbot interattivo AI, questo prodotto è stato sviluppato da Writesonic. ChatSonic è ora disponibile come applicazione per dispositivi iOS e Android. ChatSonic offre una versione di prova gratuita di 10.000 parole, ma se desideri usarne di più, gli abbonamenti partono da 19 $/mese.

ChatSonic assomiglia a ChatGPT in molti aspetti, ma può fare alcune cose che ChatGPT non può fare. Grazie all’integrazione con Google e NLP, ChatSonic può fornire informazioni e risposte aggiornate su richiesta. ChatSonic può anche essere utilizzato come uno strumento di generazione di immagini basato su AI, creando opere d’arte AI basate sul tuo testo. ChatSonic ha ora la capacità di GPT-4 per competere con i concorrenti.

Le migliori applicazioni ChatGPT per iPhone iOS

Esistono alcune applicazioni basate su GPT sull’App Store per gli utenti iPhone, come il chatbot AI Buddy, simile a ChatGPT, tuttavia richiede un abbonamento mensile a partire da circa 16 $.

L’applicazione iOS più simile a ChatGPT è ChatBot, un’applicazione che funziona come ChatGPT, permettendoti di chattare, fare domande o suggerire un tema.

Le migliori applicazioni GPT 4

Le migliori applicazioni basate su TPG 4 sono estremamente diverse. Abbiamo parlato di Bing AI, un nuovo modo potente per navigare in internet, ma hai mai sentito parlare di Jasper AI? Jasper è il tuo collaboratore di scrittura AI, progettato per trasformare un argomento in un articolo completo, con suggerimenti per titoli, sezioni, introduzioni, conclusioni, ecc. Questo servizio costa circa 24 $ al mese, ma c’è un periodo di prova gratuito di 5 giorni.