Il legal drama “Che Todd ci aiuti” su Rai 2: la trama dei nuovi episodi

In prima serata su Rai 2 nuovo appuntamento con il legal drama “Che Todd ci aiuti”: la trama degli episodi “Affari di famiglia”, Un mondo da salvare” e “Del tutto inaspettato”

Prosegue, lunedì 31 luglio su Rai 2 alle 21:20, in prima visione assoluta, la serie legal drama “Che Todd ci aiuti” (So Help Me Todd). Marcia Gay Harden, grande interprete di cinema, di serie tv e di teatro, Premio Oscar come attrice non protagonista nel 2001, e Skylar Astin interpretano rispettivamente una meticolosa avvocata, Margaret Wright, e suo figlio Todd, investigatore brillante ma con un senso delle regole e della legge piuttosto flessibile, che la donna assume per le indagini nel proprio studio legale.

Madre e figlio, tra battibecchi e riconciliazioni, dovranno affrontare tre nuovi casi: nel primo episodio, “Affari di famiglia”, Margaret vuole preparare un grande pranzo famigliare per il giorno del ringraziamento, ma quando lo comunica ai suoi figli e a Chuck, scopre che tutti, tranne Todd, si sono già organizzati per passare le festività lontano da Portland e diventa furiosa. Nel frattempo, con l’aiuto di Todd, segue un caso di risarcimento richiesto da una ragazza che è rimasta chiusa nel caveau di una banca per due giorni.

In “Un mondo da salvare” madre e figlio devono occuparsi della difesa di una giovane studentessa ambientalista, accusata di aver fatto esplodere un laboratorio di ricerca in cui è rimasto ferito uno scienziato.

Nel terzo episodio, ”Del tutto inaspettato”, infine, Margaret sostituisce un collega in una questione legale apparentemente semplice che si rivela, invece, molto complessa.