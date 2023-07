IDA continua a crescere e annuncia due nomine interne

L’arrivo di Claudia Tropea, nuova Account Director, e Alessandra Scialpi, nuova Creative Strategist, all’interno dell’agenzia IDA

IDA (https://www.idainfluencer.com/), agenzia di influencer e content marketing, guidata da Valerio De Benedetti nel ruolo di Managing Director, inizia l’anno con una crescita del 60% rispetto al primo semestre del 2022 e con due nuove risorse aggiunte al team.

Il risultato di questa crescita si deve non solamente all’acquisizione di grandi clienti nei settori fashion, tech e travel, ma anche all’integrazione di nuovi servizi complementari all’influencer marketing. L’agenzia infatti da mesi supporta i suoi clienti anche nelle campagne di performance content marketing e sta costruendo una expertise sempre più verticale sui nuovi formati short video di TikTok.

“Abbiamo voluto integrare dei nuovi servizi come risposta ai trend del mercato: la content creator economy, come da ultimi report è in ascesa: si contano più di 350mila content creator solo in Italia e altri 100mila professionisti che lavorano nel settore. In IDA vogliamo dare ai nostri clienti un supporto trasversale su tutte le fasi della customer journey, ecco perché abbiamo avuto la necessità di inserire nel nostro team due nuove risorse per continuare a crescere e consegnare progetti dal forte impatto creativo, strategico e analitico”, spiega Valerio De Benedetti, Managing Director di IDA.

Due nuove risorse in IDA: la formula vincente è un mix di creatività, strategia e analisi

La costruzione del team di IDA è un mix tra creatività e strategia con un occhio di riguardo ai dati di reportistica e analisi che forniscono sempre la prova del nove della riuscita di una campagna sviluppata per i loro clienti. Per sviluppare la crescita dell’azienda, IDA vede l’entrata di Claudia Tropea e Alessandra Scialpi nel suo organico.

Claudia Tropea, nuova Account Director, approda in IDA dopo anni di esperienza come Campaign Manager in Pulse Advertising, diverse esperienze come PR ed Ufficio Stampa in ambito fashion, beauty e design e aver collaborato con brand come VELUX, MAC Cosmetics, Tod’s e Mattel. Il suo compito sarà quello di gestire il team Account per l’ideazione, lo sviluppo e la misurazione delle campagne middle term di influencer marketing, consolidando i rapporti con i nuovi clienti dell’agenzia.

Alessandra Scialpi, invece, entra in IDA come Creative Strategist. Dopo essere stata Account Executive in Havas Milan per il gruppo Mondelez e Campaign Executive in Pulse Advertising realizzando campagne di Influencer Marketing integrate per Brand come Lemonsoda, Autogrill, Fernet-Branca, Swisse, Hill’s Pet Nutrition e molti altri, il suo compito sarà supportare a livello creativo e strategico alcuni tra i principali clienti dell’agenzia.