Artroplastica di anca e ginocchio: pubblicata sintesi delle nuove linee guida

Artroplastica di anca e ginocchio: le società scientifiche statunitesni ACR e AAHKS hanno annunciato la pubblicazione di una sintesi delle nuove linee guida

Con un comunicato, l’ACR (The American College of Rheumatology) e l’Associazione Americana dei Chirurghi dell’Anca e del Ginocchio (AAHKS) hanno annunciato la pubblicazione di una sintesi delle nuove linee guida per i pazienti con artrosi (OA) sintomatica, radiografica, da moderata a grave e osteonecrosi (ON) dell’anca e del ginocchio che hanno fallito la terapia non chirurgica. Le linee guida si concentrano sulla tempistica dell’artroplastica elettiva dell’anca e del ginocchio (TJA).

“Per i pazienti con osteoartrite sintomatica da moderata a grave o osteonecrosi dell’anca o del ginocchio che sono stati indicati per l’artroplastica totale dell’anca o del ginocchio, l’efficacia di ulteriori trattamenti non chirurgici, come la terapia fisica, gli antinfiammatori e le iniezioni, è sconosciuta – hanno affermato gli estensori del documento – Inoltre, per i pazienti con determinati fattori di rischio, come l’obesità, che sono collegati a un aumento del rischio e ad outcome peggiori, il beneficio di ritardare l’intervento chirurgico per modificare questi fattori di rischio non è stato ancora ben stabilito. Per questi motivi, era necessario recensire la letteratura sull’argomento per mettere a punto delle linee guida”.

Le nuove linee guida sono il frutto del lavoro congiunto di reumatologi, chirurghi ortopedici e pazienti. Il gruppo di pazienti ha sottolineato l’importanza di un processo decisionale condiviso tra pazienti e medici. È stata condotta una revisione sistematica della letteratura per identificare le domande clinicamente rilevanti su popolazione, intervento, comparatore ed esiti (PICO). Il consenso è stato raggiunto prendendo in considerazione le evidenze, le preferenze dei pazienti e l’esperienza clinica.

Sebbene tutte le raccomandazioni siano state considerate condizionali, è stato raggiunto un consenso elevato per tutte le raccomandazioni. L’evidenza per le raccomandazioni è stata classificata come di qualità bassa o molto ridotta-

Gli Highlights di queste linee guida

Le raccomandazioni implementate sono rivolte a pazienti con OA o ON dell’anca o del ginocchio, documentate per via radiografica, che avevano ricevuto l’indicazione per una TJA elettiva e avevano portato a termine almeno un tentativo di ricorso alla terapia non chirurgica.

Di seguito l’elenco delle raccomandazioni implementate:

– Si raccomanda di procedere alla TJA senza ritardi anzichè procrastinare di 3 mesi il ricorso all’artroplastica (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda di procedere alla TJA senza ritardi anziché procrastinare il ricorso all’artroplastica utilizzando la fisioterapia, i FANS, i tutori e/o gli ausili alla deambulazione, le iniezioni intra-articolari di glucocorticoidi o quelle di viscosupplementazione (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda ai pazienti con un indice di massa corporea (IMC) >50, di procedere senza indugio all’intervento chirurgico per raggiungere un IMC <50 (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda ai pazienti con un IMC compreso tra 40 e 49 di procedere senza indugio all’intervento chirurgico per ottenere un IMC <40 (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda ai paziento con un IMC compreso tra 35 e 39 di procedere senza indugio all’intervento chirurgico per ottenere un IMC <35 (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda che i pazienti con diabete mellito scarsamente controllato ritardino la TJA per migliorare il controllo glicemico (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda che i pazienti con dipendenza da nicotina ritardino l’artroplastica per ridurre/cessare l’uso di nicotina (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda condizionatamente che i pazienti con perdita ossea con deformità o grave instabilità legamentosa procedano senza indugio alla TJA anzichè ritardare il ricorso alla artroplastica per ottimizzare le condizioni non pericolose per la sopravvivenza (raccomandazione condizionale)

– Si raccomanda che i pazienti con un’articolazione neuropatica procedano alla TJA senza ritardo anziché procrastinare il ricorso all’artroplastica per ottimizzare le condizioni non pericolose per la sopravvivenza (raccomandazione condizionale)

Il manoscritto completo della linea guida dovrebbe essere pubblicato congiuntamente sulle riviste ACR e AAHKS nel corso di questo anno

Fonte:

https://rheumatology.org/Portals/0/Files/total-joint-arthroplasty-guideline-summary-2023.pdf