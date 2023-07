Andare in Finlandia con Flixbus è possibile: attivato il collegamento

Andare in Finlandia in autobus ora è più facile grazie al nuovo collegamento attivato da Flixbus: è il numero 41 in Europa

Gli iconici bus dalla livrea green di FlixBus, fornitore globale di opzioni di viaggio accessibili e sostenibili, sbarcano in Finlandia che diventa il 41° paese della rete Flix.

I primi autobus verdi partiranno da Varsavia (Polonia) e termineranno la corsa a Vaasa (Finlandia), compreso un viaggio in traghetto da Tallinn a Helsinki. Grazie infatti alle collaborazioni con partner locali in tutto il mondo, i passeggeri potranno combinare il viaggio in autobus con quello in traghetto con un unico biglietto e arrivare in Finlandia con una sola prenotazione.

Con questa espansione Flixbus amplia la propria offerta, rendendo il paese facilmente raggiungibile. FlixBus collega ora non solo le città finlandesi tra loro ma anche con l’Europa centrale, fornendo servizi dal nord al sud del continente. In Finlandia, gli autobus si fermano a Vaasa, Närpiö, Pori, Rauma, Raisio, Turku, Salo, Espoo e Helsinki. Il percorso prosegue poi attraverso l’Estonia, la Lettonia e la Lituania prima di raggiungere la fermata finale a Varsavia, in Polonia. Con una sola interconnessione, i passeggeri finlandesi possono raggiungere altre città europee, come Berlino, Vienna o Bratislava. Gli autobus di FlixBus sono moderni e dotati dei più alti sistemi di sicurezza, il che rende FlixBus un vettore riconosciuto e affidabile. Grazie a questa espansione, la Finlandia è ora facilmente raggiungibile da altri paesi europei e diventa un’altra grande destinazione estiva aggiunta alla rete FlixBus.