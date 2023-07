Sintomi tumore: quali sono i più comuni

Il tumore è una patologia che si manifesta quando le cellule di un organo o di un tessuto del corpo iniziano a proliferare in modo incontrollato, modificando forma, struttura e funzionalità delle parti colpite.

In base alla sede interessata, al tipo di tessuto colpito, alla rapidità di crescita e alla presenza di metastasi, è possibile individuarne varie forme, sia benigne sia maligne.

Per quanto riguarda i sintomi tumore , ma anche i segni, è necessario fare una premessa: essendo comuni a più patologie, la loro presenza non fornisce la certezza che sia presente una neoplasia, ma deve essere vista come un campanello d’allarme, al quale far seguire il prima possibile un consulto con il proprio medico curante.

La diagnosi di un tumore avviene infatti a seguito di visite specialistiche ed esami, tra cui ecografie, TAC, PET, biomarcatori ed esame bioptico, in grado di rilevare la presenza di cellule anomale, masse di tessuto, metastasi e via dicendo.

In questo articolo vedremo quali sono i sintomi generali che possono essere indicativi della presenza di una forma tumorale.

Segni e sintomi del tumore

I segni e i sintomi di un tumore possono variare in base al tipo di formazione, all’area interessata e allo stadio di sviluppo. A mano a mano che passa il tempo, la neoformazione, soprattutto se di tipo maligno, tende a crescere sempre più e può arrivare a metastatizzare, ossia a diffondersi nel corpo, coinvolgendo nuovi organi e tessuti, anche molto distanti da quello di partenza.

Dato che ad oggi sono conosciute oltre 200 forme di tumore, il quadro sintomatico risulta davvero ampio e variegato. Includere qui ogni variante non è certo possibile; per questo motivo ci limiteremo a indicare i segni e i sintomi più diffusi.

Rapida perdita di peso

Uno dei segnali che non dovrebbero mai essere trascurati riguarda l’improvvisa e veloce perdita di peso, soprattutto quando non associata a diete e cambi di alimentazione o stile di vita.

Nel caso in cui ci si rendesse conto di essere dimagriti molto in poco tempo, sarebbe fondamentale consultare il prima possibile il proprio medico curante al fine di sottoporsi a visite specialistiche che escludano non solo forme tumorali, ma anche numerose altre patologie.

Stanchezza ingiustificata

Anche stanchezza e affaticamento non giustificati possono essere sintomo di qualcosa che non va nell’organismo.

Nel caso in cui ci si sentisse sempre deboli e affaticati, anche dopo il riposo e in assenza di situazioni particolarmente stressanti o stancanti, sarebbe opportuno andare a fondo della situazione e verificare il proprio stato di salute attraverso esami del sangue e altri test specifici.

Per quanto riguarda i tumori, oltre che dalle leucemie, la stanchezza cronica può essere causata da neoplasie che, sanguinando, causano anemia.

Febbre persistente o frequente

Sebbene la febbre sia un sintomo molto comune, soprattutto in caso di malattie infettive, laddove non passasse entro pochi giorni o tendesse a ripresentarsi con una certa frequenza, potrebbe indicare la presenza di tumori che portano il sistema immunitario ad attivarsi.

Altri sintomi e segni tipici

Tra gli altri sintomi del tumore possiamo ricordare:

i cambiamenti a livello di pelle,

la comparsa di noduli,

l’eccessiva sudorazione notturna

il prurito.