Previsioni meteo 30 luglio 2023: temporali al Nord Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 30 luglio 2023: possibili temporali sulle regioni settentrionali, clima asciutto e gradevole al Centro e al Sud

Condizioni meteo estive e caldo gradevole sull’Italia in questo ultimo weekend di luglio. L’alta pressione si manterrà ben salda sul Mediterraneo lasciando condizioni meteo stabili specie sulle regioni centro-meridionali. Inoltre anche le temperature tenderanno ad aumentare su tutta la Penisola, portandosi leggermente sopra la media specie al Sud e sulle Isole Maggiori. Un piccolo cavetto d’onda andrà invece ad interessare il Nord Italia portando maggiore instabilità. Acquazzoni e temporali si andranno a formare soprattutto sui settori alpini, con fenomeni poi in movimento verso la Pianura Padana. Anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

All’inizio della prossima settimana assisteremo ad un rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre in Atlantico ed in espansione verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, mentre correnti più fresche in quota scenderanno verso i Balcani interessando parzialmente anche la Penisola Italiana. Condizioni meteo piuttosto stabili in Italia ma con temporali pomeridiani in sviluppo sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Clima piuttosto gradevole su tutto il Paese, con temperature in linea con le medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 30 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino residue piogge possibili sul Triveneto, asciutto altrove con nuvolosità irregolare e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali con fenomeni in locale sconfinamento verso le pianure adiacenti. In serata ancora piogge sparse sui settori alpini e prealpini centro-orientali, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .