Paolo Menconi pubblica “Favole degli animali della Buonanotte”

Una raccolta di 18 deliziose favole adatte ai bambini dai 4/5 anni: in “Favole degli animali della Buonanotte” la scrittura di Paolo Menconi è semplice, immediata, scorrevole

Le favole raccontate in Favole degli Animali della Buonanotte di Paolo Menconi hanno come protagonisti tantissimi simpatici animali: gatti, volpi, anatre, cavalli, leoni, ippopotami, un’astuta tartaruga, una lepre ingegnosa, un topolino leale, una capretta astuta, cerbiatti, un piccolo orsetto generoso, e molti altri.

Nell’amore di un bambino per gli animali c’è un mondo di sentimenti intensi, di emozioni, di gioia, di stupore. E questo libro è stato scritto dall’Autore per far divertire e, nello stesso tempo, per insegnare ai bambini in modo semplice e giocoso valori come l’amicizia, la determinazione, la saggezza, l’onestà, l’astuzia, il coraggio, la, giustizia, la riconoscenza, il rispetto, la positività.

È un libro ricco di storie intense raccontate e trasmesse in modo divertente con simpatiche filastrocche, inserite nelle le storie che hanno la capacità di catturare l’attenzione dei bimbi, che vivranno l’esperienza dell’apprendimento delle cose importanti della vita, senza accorgersene.

Davvero belli, sono i moltissimi disegni da colorare che aiuteranno l’immaginazione dei bimbi rendendo i personaggi ancora più vivi e reali.

È un libro ben scritto, intenso per le tematiche e il modo in cui sono affrontate, intelligente e davvero coinvolgente. Confesso che mi ha stupito la piacevolezza che ho provato, io adulta, nel leggerlo. Perfetto per essere regalato, per esser letto prima delle nanne, ma anche nelle scuole con l’intera classe.

Favole degli Animali della Buonanotte di Paolo Menconi è un libro delizioso che incanterà i piccoli e farà riflettere i giovani lettori, come i grandi, che vorranno leggerlo.

Una bella raccolta di favole che merita di essere scoperta.