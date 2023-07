Paola Di Leo in digitale con il nuovo EP “Sola, ma non in solitudine”

Sulle piattaforme digitali di streaming “SOLA, MA NON IN SOLITUDINE”, il nuovo ep di Paola Di Leo dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Non voglio sapere”

“Non voglio sapere” è un brano fresco e upbeat caratterizzato da un arpeggio di chitarra acustica e una batteria RnB/hiphop, una canzone estiva e liberatoria che nasce con lo scopo di rivendicare un’indipendenza emotiva raggiunta nel tempo dall’artista dopo la rottura di una relazione tossica. Il testo esprime proprio il non voler sapere più nulla riguardo una persona una volta amata, e celebra attraverso un testo esplicito un riscatto e una rinascita dell’artista che dopo una relazione passata finita male, dimostra di aver trovato la forza di andare avanti da sola.

Il pezzo chiude il primo EP in italiano di Paola Di Leo “Sola, ma non in solitudine”.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Il brano celebra l’amore verso se stessi e l’indipendenza dopo la fine di una relazione.”

Il videoclip di “Non Voglio Sapere” rispetta il format degli altri brani che appartengono all’EP “Sola, ma non in solitudine”, quindi è a zero budget, girato con l’iPhone ed editato dall’artista stessa. Il tutto è stato girato in luoghi iconici e urban di New York. L’artista è protagonista del video e canta a Washington square park, dove si scorgono la celebre Fontana della piazza e l’arco, su un rooftop con uno skyline con i grattacieli di New York, e in altre due strade tipiche del Village.

“Sola, Ma Non in Solitudine” contiene cinque canzoni che trattano delle tematiche connesse tra loro con messaggi ben precisi: la fine di una relazione importante e la capacità di amare se stessi e di riuscire a stare da soli dopo una delusione d’amore. Già il titolo stimola una riflessione profonda sulla differenza tra l’essere soli e in solitudine.

Dal punto di vista stilistico i brani hanno un sound molto pop e moderno con testi profondi e suoni influenzati dalla musica hiphop e RnB, mantenendo però le chitarre elettriche ed acustiche, i pianoforti e le tastiere. L’EP è stato scritto interamente da Paola e autoprodotto da indipendente. I brani sono stati prodotti da Pietro Falco, con il contributo di Jun sulle tracce “Gocce di pioggia” e non “Voglio sapere”.

TRACK-LIST:

Momento distratto

Gocce di pioggia

Dall’altra parte

Quanto sto male con te

Non voglio sapere

L’artista spiega così la nuova release: “Una collezione di brani pop su una delusione amorosa e sul riuscire a superarla tramite l’amore per se stessi e il riuscire a stare da soli”.

Biografia

Paola Di Leo è una cantante cantautrice italiana che vive a New York. Polistrimentista, suona e scrive canzoni accompagnandosi con chitarra e pianoforte. Esce come artista indipendente a dicembre 2018 con il singolo “Better Day”, per poi firmare il suo primo contratto con l’Honiro Label l’anno seguente, pubblicando il suo primo EP “Break Free” nel 2020. Dopo la pandemia, ritorna un’artista indipendente e nel gennaio 2023 pubblica il singolo “Speed”, una ballad intima e personale in cui si accompagna al piano.