Jurga Vilè e Lina Sasnauskaitė pubblicano “I sogni di un camaleonte”

“I sogni di un camaleonte” di Jurga Vilè e Lina Sasnauskaitė avvicina a importanti tematiche quali il rispetto della natura e degli animali

Scritto per avvicinare i bambini dai 4 ai 8 anni al rispetto della natura e degli animali, “I sogni di un camaleonte” di Jurga Vilè e Lina Sasnauskaitė narra la storia di Leo, un simpatico camaleonte che vive felice insieme alla sua famiglia in riva al mare, accarezzato dalla brezza che soffia leggera e riscaldato dal tepore dei raggi del sole, finché un giorno non si imbatte in un gruppo di umani che lo cattura e lo porta in città, in un appartamento, per metterlo in una teca. Leo è sopraffatto dalla tristezza più nera, che spegne d’improvviso tutti i suoi colori e che si riflette nei suoi sogni. Pagina dopo pagina i giovani lettori scopriranno come il camaleonte tornerà ad essere di nuovo felice con la complicità di una bambina gentile e sensibile.

Grazie all’uso sapiente del colore, questa splendida storia di amicizia insegna ai più piccoli il rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi.