“Fiabe dall’Ucraina” è il nuovo libro di Paolo Menconi

Una iniziativa editoriale che nasce con il proposito di favorire la cultura della pace tra i popoli, cominciando dai bambini in modo che crescano con una visione del “mondo di domani” che guarda alla pace e alla diversità dei popoli e delle persone, come importanti ricchezze culturali e personali.

Piccoli scrigni preziosi contenenti la ricchezza della secolare saggezza popolare ucraina, che si svela attraverso le trame, le avventure e il coraggio dei protagonisti.

Una lettura che può stimolare la curiosità di conoscere un Paese diverso dal nostro, così lontano e così vicino, stimolando interessanti spunti di riflessione e di crescita.

L’Ucraina, con la sua cultura secolare, è ricchissima di fiabe e di favole e l’idea di narrare alcuni di questi magici racconti per bambini che riprendono quell’antica saggezza, e di raccoglierli nel nuovo libro di Paolo Menconi, Fiabe dall’Ucraina, è nata con lo scopo di avvicinare, grandi e piccini, ad una cultura ricca di storie appassionanti, sensibilizzando il dialogo e la conoscenza di questo Paese in un momento così difficile.

Paolo, perché hai scritto un libro di Fiabe dall’Ucraina?

P. M.: In una situazione nella quale, come sempre, i più deboli sono sempre quelli che soffrono maggiormente, ho sentito il forte desiderio di fare qualcosa di concreto. E così, è nato questo libro per avvicinare grandi e bambini, anche attraverso il racconto di fiabe, ad una cultura di un popolo che sta soffrendo. Ho fatto diverse ricerche sulle storie e sui racconti della cultura popolare ucraina, ho selezionato alcune fiabe che mi avevano particolarmente coinvolto, le ho rivisitate, raccontate e raccolte in questo libro.

Parlaci del libro:

P.M.: Le “Fiabe dall’Ucraina” Edizioni Sanpino (TO) è un libro per bambini con molte storie appassionanti che provengono dalla antica tradizione ucraina e da me adattate e arricchite con divertenti filastrocche, e con molte illustrazioni da colorare per coinvolgere attivamente i giovani lettori.

Le fiabe sono piccoli scrigni preziosi contenenti la ricchezza di una secolare saggezza popolare, che si svela attraverso le trame, le avventure e il coraggio dei protagonisti. Una lettura che può stimolare la curiosità di conoscere un Paese diverso dal nostro e che sta soffrendo una situazione difficile, stimolando interessanti spunti di riflessione e di crescita.

Un libro anche adatto ad essere utilizzato nelle scuole?

P.M.: Certamente! Alcune insegnanti della scuola primaria, attraverso un lavoro partito dalla lettura delle fiabe contenute in Fiabe dall’Ucraina, hanno potuto sviluppare con i bambini, in classe, attività didattiche orientate alla consapevolezza dell’importanza della pace e di una cultura basata sulla ricchezza delle diversità e sull’unione tra i popoli.

Parlaci del futuro:

P.M.: Sto lavorando a diversi progetti che mi appassionano molto, e con la Casa Editrice SANPINO ho in programma importanti pubblicazioni di nuovi libri per bambini che, attraverso la lettura delle fiabe, guardano alla conoscenza delle differenti tradizioni e culture del mondo.

Per tornare a Fiabe dall’Ucraina, mi auguro che, in momenti così complessi e difficili, le fiabe raccolte in questo nuovo libro possano contribuire a regalare alcuni attimi di gioia e di serenità a grandi e bambini.

Ringrazio Paolo Menconi per le sue parole e auguro a tutti una buona lettura di Fiabe dall’Ucraina.

Elise Lacourt

Link: https://edizionisanpino.it/prodotto/fiabe-dall-ucraina-paolo-menconi

Book trailer: https://youtu.be/amVfvAZIDuc

Sito: https://www.paolomenconi.com/index.htm