Claudia Sacco torna con “La Mia Camicia Preferita”

Claudia Sacco torna sulla scena musicale con “La Mia Camicia Preferita”: il nuovo singolo è una metafora sull’amicizia!

La canzone di Claudia Sacco “La Mia Camicia Preferita” è il racconto di una storia di amicizia che viene narrata sotto forma di metafora, quella del nostro vestito preferito, in questo caso una camicia.

Nessuna persona è perfetta, nemmeno i nostri amici, ma a volte sono proprio i piccoli difetti a mostrare la parte più pura delle persone che amiamo.

Ciascuno di noi possiede un capo di abbigliamento con cui si sente più a suo agio, comodo e al sicuro, e questo ci porta a non volercene separare, anche se negli anni si è consumato e macchiato.

Anche in questo caso il sound pop di Claudia Sacco si mischia a toni delicati che riescono a rendere tutte le sue tracce di facile ascolto, forte trasporto e sempre dal carattere gentile. Un lavoro di squadra formata dalla cantautrice insieme al produttore Vincenzo Mario Cristi e dal management Sorry Mom! / Be NEXT Music.

Giovanissima cantautrice classe 2006, Claudia Sacco inizia a prendere lezioni di canto individuale a 4 anni (CDPM di Bergamo), a 10 anni entra nel Coro Voci Bianche Gli Harmonici di BG, diretto dal M.o Fabio Alberti.

Dai 12 anni prende lezioni di pianoforte.

Ora ha 17 anni e sta per concludere il 4° anno del Liceo Musicale di LI dove studia canto e pianoforte. Frequenta inoltre il corso di presenza scenica col M.o Campagnoli, di perfezionamento vocale col M. Pitteri e di chitarra col M. Daniele Pistocchi.

Nel 2014 Tour Music Fest e nel 2017 partecipa al 34° concorso polifonico nazionale “Guido d’Arezzo” ad Arezzo.

Nel 2019 vince il 1° premio al 6° Concorso corale Città di Riccione e l’anno successivo il 1° premio al Concorso Voci D’Oro e Dintorni di Montecatini Terme, categoria Junior con “Cuori Per Bersagli”, di cui ha scritto la musica.

Nel 2021 partecipa al talent The Coach (La7Gold) e nel 2022 riceve il premio per la “Miglior Melodia” al concorso Musica E’.

Debutta nel febbraio 2020 con il primo singolo “Piume Di Cobalto” seguito da “Tra il Silenzio e il Rumore”

“Buona Fortuna Italia”, “Timeless Journey”, “Rosa Senza Spine”, “Vorrei Essere la Neve” e “Tre Giri Intorno Al Sole”.

Dal 1° agosto 2020 ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Management Sorry Mom – Be NEXT

music, con la cui collaborazione escono nel 2021 il primo singolo “Emma“, seguito da “America”, di cui Claudia scrive sia il testo che la musica (nelle altre canzoni il testo è scritto dalla sorella Giulia), e da “Lividi”.

Nel 2022 pubblica “Come glielo dico” e “Orione”, singoli di cui Claudia scrive musica e testo.

Il 2023 è il turno di “Testa Bassa”, “Hey Giulia” e “La Mia Camicia Preferita”.