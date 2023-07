Sostanze pericolose in ambienti di lavoro: iscrizioni al Caf Sapienza-Inail aperte

L’8 settembre è la data prevista per l’inizio delle lezioni dell’ultimo corso di alta formazione (Caf) di Sapienza Università di Roma dal titolo “Sostanze pericolose in ambienti di lavoro e di vita: valutazione e gestione del rischio”. Fissato al 3 settembre il termine per l’invio delle domande di partecipazione al corso che conclude il programma didattico del secondo modulo del master biennale di II livello sulla gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro, promosso dall’ateneo romano e dall’Inail. Il master, giunto alla terza edizione, è stato realizzato con l’obiettivo di formare figure specializzate con competenze innovative, che siano in grado di affrontare i cambiamenti legati all’innovazione tecnologica e di prevenire e gestire il rischio in ambienti lavorativi sempre più complessi.

L’esposizione alle sostanze pericolose: normativa e significato igienico-sanitario. Il Caf intende, innanzitutto, fornire gli strumenti per comprendere e applicare le norme relative alla valutazione e alla gestione del rischio di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione in ambienti di lavoro. Gli studenti imparano poi comprendere il significato igienico-sanitario dell’esposizione della popolazione in generale e dei sottogruppi più suscettibili, come bambini, donne in gravidanza e anziani, alle sostanze pericolose negli ambienti di vita e a valutare e gestire il rischio, anche sulla base della normativa di settore.

Trentadue ore di didattica e quattro crediti formativi. Proposto dal Dipartimento Sanità pubblica e malattie infettive della Facoltà di Farmacia e Medicina, il corso prevede 32 ore di attività didattica frontale con il riconoscimento di quattro crediti formativi. La partecipazione alle lezioni consente di acquisire competenze specifiche sulla normativa negli ambienti di lavoro e sull’interazione con le norme relative ai prodotti.

I Caf si rivolgono a tutti i laureati. I corsi di alta formazione del secondo modulo del master sono aperti a tutti i laureati di primo e secondo livello, i laureati magistrali e i laureati di vecchio ordinamento. I Caf sono incentrati su temi specifici, tra i quali lo smart working e le metodologie innovative per la valutazione e la gestione del rischio biomeccanico, la gestione del rischio elettrico ed elettromagnetico, la tutela penale della sicurezza sul lavoro e l’utilizzo di nanomateriali, sensori e tecnologie indossabili.