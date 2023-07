Simone Pittarello torna con “Di miele e di furia”

Fuori sulle piattaforme streaming “Di Miele e di Furia”, il terzo singolo estratto dall’album “Lo Sconosciuto” prossima uscita di Simone Pittarello

Di Miele e di Furia è il terzo singolo estratto dall’album “Lo Sconosciuto” prossima uscita di Simone Pittarello. Il brano è tratto da una poesia alla quale il cantautore è fortemente legato, nella quale si narra di due amanti che non possono incontrarsi davvero se non per un solo momento: “la fine della notte ed il nascere del giorno“, che si incontrano per un attimo e poi svaniscono perdendo il loro centro.

Senza dubbio è uno degli episodi più poetici dell’intero album che vuole essere un viaggio tra i sentimenti umani, un lavoro di ricerca nell’intimo di ognuno di noi.

Ad accompagnare la canzone un video live in studio in black and white, che lascia concentrare l’ascoltatore sul testo e sulla musica, donando dinamismo visivo.

Simone Pittarello, polistrumentista padovano, inizia la sua attività di musicista alla fine degli anni novanta come turnista e docente di batteria per poi dedicarsi dal 2005 alla composizione di brani inediti come autore/compositore SIAE.

Collabora negli anni con numerose formazioni di varia impronta; annoverando, tra dischi solisti e collaborazioni, più di 35 progetti documentati su supporto audio all’attivo.

Dopo una lunga ricerca personale su voce e vocalità, dal 2009 inizia l’attività di docente di canto, parallelamente a quella di musicista/cantante.

Si alternano negli anni diverse collaborazioni discografiche e nel 2013 partecipa a Milano alle finali del concorso nazionale “Note d’Autore” (Premio Angelo Carrara) dove si aggiudica tre premi su quattro tra quelli in palio, tra i quali: “Primo Premio”, “Miglior Interpretazione” e “Premio Angela Carrara”.

L’anno successivo, il suo disco autoprodotto “Esco un attimo” (album del 2014 registrato e suonato totalmente in solitaria nella sua casa), viene nominato per il Premio Tenco da una commissione di critici specializzati.

A seguito della vittoria del Premio “Note d’Autore” realizza nel 2015 un ep di 4 brani editi per Universal Music Italia e Palbert Music, sotto la supervisione di Klaus Bonoldi.

Dopo un periodo di alcuni anni dedicati alla produzione di nuovi album con le band Recattivo e Il Coro del Giardino dei Marmi, torna alla produzione solista con l’album “LO SCONOSCIUTO“, composto da 11 nuove tracce inedite che vedranno la luce grazie alla collaborazione con Sorry Mom!