Pay tv: cos’è e come scegliere l’offerta per sé

La televisione a pagamento, o pay tv, è un tipo di televisione privata fruibile dagli spettatori a fronte del pagamento di un canone al provider televisivo. Esistono due tipologie principali di pay tv, ovvero satellitare oppure mediante digitale terrestre. Ci sono, però, anche delle offerte che consentono di vedere la tv in streaming utilizzando la connessione internet e strumenti appositi, come i pc e la smart tv. Ormai è possibile trovare sul mercato diversi provider che propongono offerte pay tv, con pacchetti differenti già “preconfezionati” o da creare a seconda delle preferenze, ecco perché è bene confrontarle per capire cosa offrono e quale si adatta meglio alle proprie necessità.

Cosa vedere con l’abbonamento pay tv? I diversi pacchetti

Come già detto, i diversi provider offrono pacchetti differenziati per accontentare i gusti di tutti. Tra quelli più apprezzati c’è il pacchetto cinema, che consente di vedere moltissime pellicole in anteprima, dopo poco tempo dall’uscita nelle sale. Altre offerte, invece, sono pensate per tutta la famiglia, e includono anche cartoni animati o programmi per bambini e ragazzi. Ancora, ci sono dei pacchetti pay tv studiati per accontentare gli appassionati di sport, in particolare di calcio. Questi pacchetti, infatti, permettono di vedere tutte le competizioni sportive più attese, anche quelle meno gettonate che non vengono trasmesse dai canali tradizionali oppure i campionati stranieri. Prima di sottoscrivere un abbonamento pay tv, però, è fondamentale informarsi bene sulla tipologia di contenuti previsti dal pacchetto, specialmente per quanto riguarda il calcio. Ad esempio, alcuni servizi non includono la serie B. Altri servizi ancora, pur prevedendo un pacchetto dal costo mensile, richiedono un pagamento extra per vedere altri contenuti.

Scegliere la tecnologia più adatta a sé

Come anticipato, esistono diverse modalità di fruizione delle Pay Tv ed è fondamentale saper scegliere quella maggiormente in linea con le proprie necessità ed il proprio budget. Per quanto concerne la televisione tradizionale, alcune piattaforme trasmettono via satellite, quindi, per poter vedere i canali trasmessi dalla stessa, è necessario installare un’apposita parabola e il relativo decoder. Viceversa, altre piattaforme utilizzano differenti tecnologie come ad esempio il digitale terrestre, pertanto non necessitano di una parabola o di una antenna ad hoc bensì solo di un decoder interattivo oppure di un televisore abilitato al servizio. Generalmente tutti i televisori di ultima generazione, si pensi alle smart tv, ad esempio, sono abilitate e non necessitano di un modem esterno. In ogni caso, quand’anche dovesse essere necessario utilizzarne uno, l’installazione è molto semplice e può avvenire in autonomia, senza il supporto di un tecnico abilitato. Viceversa, le tv online permettono, a chi possiede un collegamento a internet, di visualizzare i contenuti di streaming e on demand sul proprio computer o dispositivo mobile. Tale alternativa può costituire una vera e propria estensione dei servizi televisivi di una determinata emittente, oppure, un prodotto a sé stante che è diventato un’alternativa alle Pay Tv. Quest’ultima opzione, infatti, è anche molto comoda perché permette a chiunque, anche a chi non possiede un televisore, di vedere film in alta definizione sui propri dispositivi (come computer, tablet, smartphone) dove e quando vuole.